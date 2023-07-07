Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кому нельзя есть малину, рассказала диетолог

Кому нельзя есть малину, рассказала диетолог Фото: pixabay
Малина полезная ягода, однако есть ее можно не всем. Кому стоит ограничить употребление этой ягоды, рассказала российский диетолог Дарья Русакова, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, малина может быть вредна людям с язвенной болезнью желудка, а также с заболеваниями двенадцатиперстной кишки: колите, дивертикулите, индивидуальной пищевой непереносимости, пишет Рамблер.

Гипертоникам ягода не противопоказана. Тем не менее есть ее стоит осторожно. 

Ранее диетолог предупредила о вреде энергетика в жару.


Материал по теме

Головная боль в жару: причины и методы избавления

Читайте также

Пятничный гороскоп для всех знаков зодиака

Головная боль в жару: причины и методы избавления

Топ-5 самых популярных видеоигр для твоего смартфона

Лариса Черненко
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления