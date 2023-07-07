Кому нельзя есть малину, рассказала диетолог
Фото: pixabay
Малина полезная ягода, однако есть ее можно не всем. Кому стоит ограничить употребление этой ягоды, рассказала российский диетолог Дарья Русакова, сообщает Zakon.kz.
По словам специалиста, малина может быть вредна людям с язвенной болезнью желудка, а также с заболеваниями двенадцатиперстной кишки: колите, дивертикулите, индивидуальной пищевой непереносимости, пишет Рамблер.
Гипертоникам ягода не противопоказана. Тем не менее есть ее стоит осторожно.
Ранее диетолог предупредила о вреде энергетика в жару.
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