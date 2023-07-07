Кому нельзя есть малину, рассказала диетолог

Фото: pixabay

Малина полезная ягода, однако есть ее можно не всем. Кому стоит ограничить употребление этой ягоды, рассказала российский диетолог Дарья Русакова, сообщает Zakon.kz.

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