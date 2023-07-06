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Диетолог предупредила о вреде энергетика в жару

Диетолог предупредила о вреде энергетика в жару Фото: pixabay
Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о последствиях от выпитого в жару энергетика, сообщает Zakon.kz.

Безалкогольные энергетики пользуются огромным спросом. Однако, как говорится в публикации "Комсомольской правды", в летнее время усугубляются негативные эффекты этих напитков.

"Если одна банка, выпитая утром по холодку, навредит едва ли, то две, да еще в зной, уже могут серьезно воздействовать на сердечно-сосудистую систему".Людмила Денисенко

По словам специалиста, кофеин, содержащийся в таких напитках, не только стимулирует нервную систему, но и усиливает частоту сердечных сокращений, повышает давление в сосудах. Особенно это опасно после физических нагрузок и на жаре.

"К тому же не стоит забывать, что кофеин – сильное мочегонное. А на жаре организм и без того теряет много воды. Кроме того, в энергетиках содержится очень много сахара, который лишь спровоцирует жажду, так что напиться энергетиками просто невозможно. И, разумеется, ни на жаре, ни в любое другое время года не стоит смешивать энергетики с алкоголем: это может спровоцировать гипертонический криз".Людмила Денисенко

Энергетики категорически запрещены:

  • беременным и кормящим женщинам,
  • детям и подросткам,
  • людям с гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
  • при глаукоме,
  • нарушении сна и повышенной возбудимости.

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Выжить в жару: советы врача

31 мая 2023 года сообщалось, что в Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию. Его родственники уточнили, что он пил энергетические напитки каждый день в течение последних четырех лет.

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