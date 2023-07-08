Как прошел второй день фестиваля военных оркестров в честь дня столицы

Прошел второй день Фестиваля военных оркестров "Астана – мәдениет керуені" в честь 25-летия Астаны, сообщает Zakon.kz.

7 июля выступления исполнителей в рамках I Международного музыкального фестиваля военных оркестров "Астана – караван культуры" прошли в Центральном парке, у монумента "Байтерек" и в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр".

Фото: Zakon.kz

В ТРЦ первыми собравшихся порадовал Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана. Участники оркестра исполнили произведения Адиля Бестибаева "Жорга", "Батырлар ұраны" группы "Алаш" и "Мен қазақпын" Ерболата Кудайбергенова. Слушатели, благодарные за поднимающие дух мелодии, не жалели аплодисментов. Концерт проходил на первом этаже, однако зрители наблюдали за перфомансом со всех этажей здания.

Фото: Zakon.kz

Такая реакция зрителей - привычна для Образцово-показательного оркестра.

"Этой реакции мы добиваемся благодаря тщательно подобранному репертуару и манерой исполнения. Обыграть движениями, но также оставаться в рамках, мы люди военные, и мы должны держать свой статус. Не позволять себе исполнять такие вещи как заезженная попса. Мы исполнили уже эстрадную классику, проверенную временем, устоявшуюся, у всех на слуху. Если такого стиля будут придерживаться все оркестры, то, я думаю, положительные отзывы в целом, о творческих коллективах армии будут складываться у населения и у солдат. Как поется в одной из песен: "Мы - армия страны, мы - армия народа". начальник Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии РК, капитан Торехан Жаудинов

Фото: Zakon.kz

Образцово-показательный оркестр является ведущим творческим коллективом Национальной гвардии. Принимает активное участие в творческой деятельности столицы. Обеспечивает ритуалы, церемонии, протокол республиканского масштаба, участвует в войсковых парадах, международных фестивалях. Участники являются лауреатами фестиваля "Спасская башня" (Москва). Всегда представляют яркую, насыщенную программу. Одна из главных целей оркестра, по словам руководителя, воспитание молодого и подрастающего поколения в духе патриотизма.

Фото: Zakon.kz

"Я руковожу оркестром уже шесть лет. 50 человек - штат оркестра. Также мы приглашаем к себе ансамбль песни и танца, роту Почетного караула. В зависимости от идеи и постановки, цели, добиваемся результата. Я хочу пожелать приобщать своих детей к культуре, отдавать их в музыкальные школы, посещайте все концерты, они бесплатные. Поэтому используйте эту возможность. Нашей столице желаю процветания в духе патриотизма". Торехан Жаудинов

Оркестр Военного института имени Гейдара Алиева из солнечного Азербайджана удивил своей мелодичностью и неповторимыми звуками национальных духовых инструментов Азербайджана – зурны и балабана.

Фото: Zakon.kz

"У нас в коллективе 57 человек, здесь участвует оркестр военного института имени Гейдара Алиева и идеологический центр имени Ази Асланова. У нас в программе и национальные песни, и фольклор, и иностранные песни, в том числе казахские. Я в Казахстане второй раз, а коллектив впервые участвует в таком формате. Очень красивый фестиваль, очень впечатляет. Многие страны участвуют в фестивале. Думаю, что это, во-первых, улучшает дружественные отношения между Казахстаном и другими народами в этой сфере. Я думаю, такие фестивали нужно делать чаще, не только в Казахстане, но и в Азербайджане и других странах. Музыкальная дружба всегда приводит к миру, счастью, удаче". представитель оркестра, руководитель отдела по связям с общественностью Эльвин Тофиг оглу Азизов

Фото: Zakon.kz

Он назвал Казахстан гостеприимной страной.





"Всем очень понравилось. Очень гостеприимный казахский народ. Нас встретили очень тепло. Я думаю, у всех хорошие впечатления. Я думаю, в будущем в таких мероприятиях будем участвовать. Мы от руководства Минобороны Азербайджанской Республики, нашего народа поздравляем жителей Астаны с 25-летием создания этого города. Очень красивый город. Мы уже прошлись, посмотрели, очень уютный, чистый город. В будущем в этом городе будет много туристов, все будут его посещать и уйдут с хорошими впечатлениями". Эльвин Тофиг оглу Азизов

Фото: Zakon.kz

Порадовал присутствующих и военный оркестр Китайской Народной освободительной армии. Зрителям понравился хоризм и мастерство руководителя оркестра старшего полковника Хана Янхуэя.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Он не только выделялся в управлении коллективом, но и общался со зрителями, дарил завораживающее настроение.

Фото: Zakon.kz

В это время в Центральном парке жители и гости столицы посетили выступление Президентского оркестра Службы государственной охраны Индии, Японии и Республики Казахстан. На монументе" Байтерек " выступили 23-й военный оркестр Западного военного округа Российской Федерации, Военный оркестр Министерства национальной обороны Турецкой Республики, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Казахстана.

Форум военных оркестров, который проходит в эти дни, стал уникальной платформой для укрепления отношений между культурой народов и творческими коллективами, как один из самых ярких дней в культурной жизни нашей страны и столицы.

Музыкальный фестиваль завершится 8 июля, гала-концертом на ледовом катке "Барыс Арена" в 12.00. Вход бесплатный.

Днем ранее в на берегу реки Ишим на сцене летнего амфитеатра состоялся Band Marathon с участием военных оркестров Казахстана и семи стран. Они представили жителям и гостям столицы красочное шоу.