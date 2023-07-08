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Как прошел второй день фестиваля военных оркестров в честь дня столицы

Казахстан военный оркестр Фото: Zakon.kz
Прошел второй день Фестиваля военных оркестров "Астана – мәдениет керуені" в честь 25-летия Астаны, сообщает Zakon.kz.

7 июля выступления исполнителей в рамках I Международного музыкального фестиваля военных оркестров "Астана – караван культуры" прошли в Центральном парке, у монумента "Байтерек" и в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр".

Казахстан военный оркестр

Фото: Zakon.kz

В ТРЦ первыми собравшихся порадовал Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана. Участники оркестра исполнили произведения Адиля Бестибаева "Жорга", "Батырлар ұраны" группы "Алаш" и "Мен қазақпын" Ерболата Кудайбергенова. Слушатели, благодарные за поднимающие дух мелодии, не жалели аплодисментов. Концерт проходил на первом этаже, однако зрители наблюдали за перфомансом со всех этажей здания.

Казахстан военный оркестр

Фото: Zakon.kz

Такая реакция зрителей - привычна для Образцово-показательного оркестра.

"Этой реакции мы добиваемся благодаря тщательно подобранному репертуару и манерой исполнения. Обыграть движениями, но также оставаться в рамках, мы люди военные, и мы должны держать свой статус. Не позволять себе исполнять такие вещи как заезженная попса. Мы исполнили уже эстрадную классику, проверенную временем, устоявшуюся, у всех на слуху. Если такого стиля будут придерживаться все оркестры, то, я думаю, положительные отзывы в целом, о творческих коллективах армии будут складываться у населения и у солдат. Как поется в одной из песен: "Мы - армия страны, мы - армия народа".начальник Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии РК, капитан Торехан Жаудинов
Казахстан военный оркестр

Фото: Zakon.kz

Образцово-показательный оркестр является ведущим творческим коллективом Национальной гвардии. Принимает активное участие в творческой деятельности столицы. Обеспечивает ритуалы, церемонии, протокол республиканского масштаба, участвует в войсковых парадах, международных фестивалях. Участники являются лауреатами фестиваля "Спасская башня" (Москва). Всегда представляют яркую, насыщенную программу. Одна из главных целей оркестра, по словам руководителя, воспитание молодого и подрастающего поколения в духе патриотизма.

Казахстан военный оркестр

Фото: Zakon.kz

"Я руковожу оркестром уже шесть лет. 50 человек - штат оркестра. Также мы приглашаем к себе ансамбль песни и танца, роту Почетного караула. В зависимости от идеи и постановки, цели, добиваемся результата. Я хочу пожелать приобщать своих детей к культуре, отдавать их в музыкальные школы, посещайте все концерты, они бесплатные. Поэтому используйте эту возможность. Нашей столице желаю процветания в духе патриотизма".Торехан Жаудинов

Оркестр Военного института имени Гейдара Алиева из солнечного Азербайджана удивил своей мелодичностью и неповторимыми звуками национальных духовых инструментов Азербайджана – зурны и балабана. 

Казахстан военный оркестр

Фото: Zakon.kz

"У нас в коллективе 57 человек, здесь участвует оркестр военного института имени Гейдара Алиева и идеологический центр имени Ази Асланова. У нас в программе и национальные песни, и фольклор, и иностранные песни, в том числе казахские.  Я в Казахстане второй раз, а коллектив впервые участвует в таком формате. Очень красивый фестиваль, очень впечатляет. Многие страны участвуют в фестивале. Думаю, что это, во-первых, улучшает дружественные отношения между Казахстаном и другими народами в этой сфере. Я думаю, такие фестивали нужно делать чаще, не только в Казахстане, но и в Азербайджане и других странах. Музыкальная дружба всегда приводит к миру, счастью, удаче".представитель оркестра, руководитель отдела по связям с общественностью Эльвин Тофиг оглу Азизов
Казахстан военный оркестр Азербайджан

Фото: Zakon.kz

Он назвал Казахстан гостеприимной страной. 


"Всем очень понравилось. Очень гостеприимный казахский народ. Нас встретили очень тепло. Я думаю, у всех хорошие впечатления. Я думаю, в будущем в таких мероприятиях будем участвовать. Мы от руководства Минобороны Азербайджанской Республики, нашего народа поздравляем жителей Астаны с 25-летием создания этого города. Очень красивый город. Мы уже прошлись, посмотрели, очень уютный, чистый город. В будущем в этом городе будет много туристов, все будут его посещать и уйдут с хорошими впечатлениями".Эльвин Тофиг оглу Азизов
Казахстан военный оркестр Азербайджан

Фото: Zakon.kz

Порадовал присутствующих и военный оркестр Китайской Народной освободительной армии. Зрителям понравился хоризм и мастерство руководителя оркестра старшего полковника Хана Янхуэя.

Казахстан военный оркестр Китай

Фото: Zakon.kz

Казахстан военный оркестр Китай

Фото: Zakon.kz

Он не только выделялся в управлении коллективом, но и общался со зрителями, дарил завораживающее настроение.

Казахстан военный оркестр Китай

Фото: Zakon.kz

В это время в Центральном парке жители и гости столицы посетили выступление Президентского оркестра Службы государственной охраны Индии, Японии и Республики Казахстан. На монументе" Байтерек " выступили 23-й военный оркестр Западного военного округа Российской Федерации, Военный оркестр Министерства национальной обороны Турецкой Республики, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Казахстана. 

Форум военных оркестров, который проходит в эти дни, стал уникальной платформой для укрепления отношений между культурой народов и творческими коллективами, как один из самых ярких дней в культурной жизни нашей страны и столицы.

Музыкальный фестиваль завершится 8 июля, гала-концертом на ледовом катке "Барыс Арена" в 12.00. Вход бесплатный.

Днем ранее в на берегу реки Ишим на сцене летнего амфитеатра состоялся Band Marathon с участием военных оркестров Казахстана и семи стран. Они представили жителям и гостям столицы красочное шоу.

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