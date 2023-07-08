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Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК

лестница Фото: скриншот видео
Житель Турксибского района Алматы, журналист и блогер Арсен Шакуов опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором опроверг фейковые сообщения о якобы некачественном ремонте моста на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом (БАК).

Как известно, на днях большой общественный резонанс получило видео, автор которого утверждала, что в ходе ремонта моста добротные и долговечные материалы заменяются некачественной плиткой.

Арсен Шакуов со ссылкой на факты опроверг измышления авторов вирусного ролика в Сети и продемонстрировал фотодоказательства того, что в ходе ремонта меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте.


"То, что меняют такие массивные гранитные камни, я могу полностью опровергнуть. Потому что, ребята, ну давайте не будем все-таки пороть чепуху, и когда это неправда, тогда это не должно быть прецедентом для глобального общественного обсуждения", – сказал Арсен Шакуов.


"Сейчас я приехал сюда только потому, что я житель Турксибского района и меня не устроила клевета, которая сейчас делается на этом мосту. Потому что, действительно, будет красиво, реконструируют Большой Алматинской канал, сделают хорошую парковую зону и будет реально красиво", – добавил он.

В свою очередь Управление городской мобильности (УГМ) Алматы сообщило, что ремонт моста не проводился с момента его возведения в 80-х годах прошлого века.

"В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит. При визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах. Также наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Это создавало угрозу безопасности пешеходов. В этой связи принято решение о проведении ремонтных работ", – пояснили в управлении.

Там же подчеркнули, что демонтажу подлежат отслоенные пиленые гранитные плиты, которые будут заменены на аналогичные. Количество демонтированных и замененных плит не превышает 25% от общего количества.

"В связи с хорошим состоянием гранитные плиты с рваной поверхностью замене не подлежат: по ним планируются работы по помывке и очистке поверхности с последующим повторным использованием на данном участке. Завершение работ планируется до конца июля текущего года", – заключили в УГМ.

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