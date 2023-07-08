Вратарь Давид де Хеа попрощался с болельщиками "Манчестер Юнайтед" через социальные сети. 32-летний испанский футболист ушел из английской команды в статусе свободного агента, сообщает Zakon.kz.

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"Я просто хотел отправить это прощальное послание всем болельщикам "Манчестер Юнайтед". Я выражаю свою благодарность и признательность за любовь последних 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы возглавить команду, чтобы представлять этот институт, самый большой клуб в мире – это честь, которая достается лишь нескольким удачливым футболистам", – написал вратарь в Instagram.

Также он отметил, что "сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении".

"Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет", – резюмировал футболист.

Контракт де Хеа с "МЮ" действовал до начала июля 2023-го. Голкипер выступал за "красных дьяволов" с 2011 года.

Отметим, что вратарь перешел в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" за 25 млн евро. В общей сложности голкипер провел за английский клуб 545 матчей.

Между тем Давидом интересуются только в Саудовской Аравии. Британские медиа писали об интересе из "Аль-Насра". Сообщается, что вратарю готовы предложить 250 тыс. фунтов в неделю. В "Аль-Насре" уже полгода играет Криштиану Роналду, клуб также пытается подписать Хакима Зиеша и Марцело Брозовича.

Это единственный слух про интерес к Давиду – в Европе, похоже, вариантов нет. Если раньше за вратарем следили "Реал" и "ПСЖ", то сейчас испанец им не нужен.

Как уточняется, самому Де Хеа пока не до переговоров – у него свадьба. Де Хеа женился на Эдурне Гарсии в первый день второго полугодия – 1 июля. Эдурне – известная поп-певица, представлявшая Испанию на Евровидении; сейчас девушка развивает карьеру телеведущей.