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В Узбекистане проходят досрочные выборы президента

В Узбекистане проходят досрочные выборы президента Фото: saylov.uz
В Узбекистане проходят досрочные президентские выборы – первые после внесения поправок в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.uz, избирательные участки в Узбекистане открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Нововведения продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиёев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Избирательная кампания стартовала 10 мая. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах.

Кандидатами от Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий стали их лидеры – Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов, соответственно. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула Шавката Мирзиёева, а Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") – первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову.

Решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.

За ходом выборов следят сотни международных наблюдателей и более тысячи журналистов. Так, по данным ЦИК, аккредитацию получили 1400 представителей СМИ из разных стран и 797 наблюдателей.

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Константин Вноровский
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