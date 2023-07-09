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Актюбинские спасатели вытащили из воды четырех человек

Актюбинские спасатели вытащили из воды четырех человек Фото: МЧС РК
Сотрудники ДЧС города Актобе помогли добраться до берега трем отдыхающим на катамаране, а на обратном пути еще и уставшему пловцу, сообщает Zakon.kz.

8 июля в районе базы отдыха "Тропикана" в Актобе трех человек унесло течением на катамаране далеко в воду.

На плавательном средстве находились два 14-летних подростка и 20-летний мужчина. Спасатели забрали их с собой, а возвращаясь увидели пловца, далеко заплывшего и затруднявшегося добраться до берега.

Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде.


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