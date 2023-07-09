Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы снова горит барахолка

В Алматы снова горит барахолка Фото: МЧС РК
В Алматы на оптовом рынке "Кенжехан-2" произошел пожар. На месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в складском помещении контейнерного типа. Площадь устанавливается, передает пресс-служба МЧС РК.


В Алматы снова горит барахолка

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы


В данный момент проводится эвакуация людей.

В пресс-службе ДЧС города Алматы уточнили, что, несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями, большое количество автотранспорта и людей на территории рынка, пожар локализован в 12:52. Жертв и пострадавших нет. 


В Алматы снова горит барахолка

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы


Тушение продолжается.

На месте задействованы силы и средства ДЧС – 74 чел. л/с и 20 ед. техники и других служб города.

Читайте также

В Атырауской области продолжается тушение пожара

Подросток погиб во время отстрела птиц в Туркестанской области

Актюбинские спасатели вытащили из воды четырех человек

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
дорога
Какие улицы будут перекрыты в Алматы с 8 по 13 июля
лестница
Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК
деньги
"Тинькофф" планирует приостановить переводы в долларах в казахстанский банк
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления