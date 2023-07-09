В Алматы снова горит барахолка

В Алматы на оптовом рынке "Кенжехан-2" произошел пожар. На месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в складском помещении контейнерного типа. Площадь устанавливается, передает пресс-служба МЧС РК.





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы





В данный момент проводится эвакуация людей.

В пресс-службе ДЧС города Алматы уточнили, что, несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями, большое количество автотранспорта и людей на территории рынка, пожар локализован в 12:52. Жертв и пострадавших нет.





Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы





Тушение продолжается.

На месте задействованы силы и средства ДЧС – 74 чел. л/с и 20 ед. техники и других служб города.

