В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ

Постановлением правительства от 3 июля 2023 года утверждены Правила и сроки исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним, сообщает Zakon.kz.

Новая редакция правил разработана в связи с вступлением в действие Социального кодекса.

Так, обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), подлежащие уплате в ЕНПФ, будут исчисляться с 1 января 2024 года путем применения ставки, установленной ст. 251 Социального кодекса:

с 1 января 2024 года - в размере 1,5%;

с 1 января 2025 года - в размере 2,5%;

с 1 января 2026 года - в размере 3,5%;

с 1 января 2027 года - в размере 4,5%.

с 1 января 2028 года - в размере 5%.

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, должен быть не менее минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Объектами исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя являются:

для юридических лиц – ежемесячный доход наемных работников, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя;

для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников, – ежемесячный доход наемных работников и лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя;

для Министерства иностранных дел РК в части персонала дипломатической службы, работающего в загранучреждениях Республики Казахстан:

- сотрудники дипломатической службы – 100% размер оклада, в соответствии с единой системой оплаты труда на основании распределения с установленными денежными выплатами;

- работники дипломатической службы – 100% размер оклада, в соответствии с единой системой оплаты труда на основании распределения по приравненной должности персонала дипломатической службы МИД с установленными денежными выплатами;

При этом для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей – исчисление обязательных пенсионных взносов работодателя в свою пользу, которое осуществляется с получаемого ими дохода.

Исчисленные обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются в Государственную корпорацию не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Для плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, исчисленные обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются в срок, предусмотренный налоговым законодательством РК.

Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя осуществляется агентами через банки в Государственную корпорацию для последующего перечисления на условные пенсионные счета в ЕНПФ.

Обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются платежным поручением формата МТ-102 с приложением списка физических лиц.

Новые правила вводятся в действие с 1 января 2024 года.