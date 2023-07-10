В Казахстане прогнозируют жару до 43 градусов
Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 июля 2023 года предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", жаркую погоду прогнозируют на большей части республики.
"Весь период на севере, в центре, 11-12 июля на северо-западе, 12-13 июля на юге, 13 июля на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара до 43°C", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, на западе, севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На востоке, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.
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