Назначен аким Атырау

Шакир Кейкин назначен акимом Атырау, сообщает Zakon.kz.

Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "горный инженер".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО "Теңізмұнайкомплект" в городе Кульсары, до 1999 года занимал различные должности.

06.1999 - 01.2001 гг. – заместитель директора по коммерции ТОО "РАМАКО";

01.2001 - 02.2008 гг. – директор ТОО "Казстройсервис ЛТД";

02.2008 - 10.2008 гг. – аким Косшагыльского сельского округа Жылыойского района;

10.2008 - 07.2009 гг. – заместитель акима города Кульсары Жылыойского района;

07.2009 - 10.2018 гг. – аким г. Кульсары Жылыойского района;

10.2018 - 02.2019 гг. – руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

02.2019 - 09.2019 гг. – заместитель акима г. Атырау;

09.2019 - 03.2022 гг. – аким Макатского района;

С марта 2023 года и до нынешнего назначения занимал должность руководителя департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Аким области отметил, что Шакир Кейкин имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и государственного управления. По итогам сессии Серик Шапкенов дал ряд конкретных поручений по развитию города Атырау.