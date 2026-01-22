Назначен новый замакима Атырау

У акима Атырау Шакира Кейкина появился новый заместитель. Им стал Ердос Абдисаттаров, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из публикации акимата города в Instagram.

"Распоряжением акима города на должность заместителя акима Атырау назначен Ердос Ганиевич Абдисаттаров", – говорится в сообщении, опубликованном 22 января 2026 года.

Ердос Абдисаттаров родился в 1994 году. В 2015 году окончил Евразийский национальный университет (ЕНУ) им. Л. Н. Гумилёва по специальности "Государственное и местное управление". В 2024 году окончил университет "Болашак" по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2015 году. До 2019 года работал консультантом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства департамента индустриально-инновационных проектов, ведущим менеджером департамента агропромышленных проектов, главным менеджером инвестиционного отдела, главным менеджером отдела управления активами, главным менеджером Департамента по работе с государственными программами АО "НК "СПК "Байқоңыр".

С мая 2019 года по март 2025 года был директором ТОО "Нур-Назар".

"До назначения, с марта 2025 года, занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области", – добавили в пресс-службе акимата Атырау.

