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Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

президент Узбекистана Фото: wikimedia
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев озвучил итоги досрочных выборов президента. После подсчета 87,05% голосов набрал действующий президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.

Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК страны, на 17:00 явка составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.

На пост главы государства претендовали четыре кандидата. В ЦИК озвучили предварительные итоги голосования:

  • Улугбек Иноятов – 4,02%;
  • Шавкат Мирзиёев – 87,05;
  • Робахон Махмудова – 4,43%;
  • Абдушукур Хамзаев – 3,74%.

Согласно законодательству Узбекистана, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку преодолели к 11 часам утра 9 июля.

Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.

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