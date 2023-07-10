Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана
Фото: wikimedia
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев озвучил итоги досрочных выборов президента. После подсчета 87,05% голосов набрал действующий президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Zakon.kz.
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК страны, на 17:00 явка составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.
На пост главы государства претендовали четыре кандидата. В ЦИК озвучили предварительные итоги голосования:
- Улугбек Иноятов – 4,02%;
- Шавкат Мирзиёев – 87,05;
- Робахон Махмудова – 4,43%;
- Абдушукур Хамзаев – 3,74%.
Согласно законодательству Узбекистана, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку преодолели к 11 часам утра 9 июля.
Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.
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