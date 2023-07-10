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О продаже в Интернете дипломов и дипломных работ высказались в Миннауки

О фактах продажи дипломных работ высказались в Миннауки Фото: gov.kz
Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев 10 июля в СЦК высказался о продаваемых в соцсетях и маркетплейсах дипломах и дипломных работах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в соцсетях и маркетплейсах активно продают не только дипломы, но и дипломные работы. Представители СМИ отметили, что молодежь все это массово скупает, и поинтересовались, почему Миннауки и высшего образования закрывает глаза на такой беспредел и насколько законны такие услуги.

"На самом деле министерство на данные мероприятия глаза не закрывает. В университетах активно внедряется принцип академической честности. Один из инструментов, препятствующий студентам воспользоваться такими услугами, это внедрение программы, проверяющей на заимствование, в том числе антиплагиат, то есть разные программы, которые являются обязательными при сдаче дипломных работ и заданий письменного характера", – сказал Куаныш Ергалиев.

Он также добавил, что в вузах проводятся разъяснительные работы по соблюдению принципа академической честности, вплоть до исключения.

Отвечая же на вопрос законности, вице-министр добавил, что здесь вопрос в другой плоскости.

"Если есть нарушения, то необходимо обращаться в соответствующие правоохранительные органы. Но у меня такая реклама не выходит. Давайте, если есть факты, вы нам предоставьте, давайте мы их рассмотрим. Но речь если идет о мошенничестве или противоправных действиях, то думаю, нужно обращаться в правоохранительные органы и они должны разбираться, насколько это законно и правильно", – заявил Куаныш Ергалиев.

Ранее сообщалось, что в казахстанских колледжах начали выдавать дипломы с QR-кодом.

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Мадина Мамырханова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан
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