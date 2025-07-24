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Общество

В Миннауки высказались о фальшивых дипломах

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:32 Фото: gov.kz
Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года высказалась о возможности покупки фиктивных дипломов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что сейчас нет возможности купить диплом, так как их можно легко проверить на подлинность на сайте EPVO.

"Любой работодатель может ввести номер диплома и увидит, в каком году, когда был выдан этот диплом. На сегодня оцифрованы дипломы с 1991 года по сегодняшний день – всего более 3,5 млн документов. В дипломах, которые выдаются последние годы, есть QR-код и серийный номер – и можно проверить, учился человек или нет", – заявила Гулзат Кобенова.

В целом, по данным вице-министра, предусмотрена уголовная и административная ответственность за подделку документов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:32
Проверка на плагиат: в Казахстане добавят все написанные дипломы в базу

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане в последнее время проблема мошенничества в сфере образования, особенно при получении степени магистра, становится более актуальной. Конечно, престижные дипломы открывают двери к карьерному росту и новым возможностям, но некоторые выбирают путь обмана.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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