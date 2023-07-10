Скрытые камеры, микронаушники и смартфоны: более 700 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал, сколько человек лишились возможности сдать ЕНТ в этом году и что с ними будет дальше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 10 июля Руслан Емелбаев сообщил, что в этом году около 135 тысяч абитуриентов набрали пороговый балл. Это примерно 83% от общего количества тестируемых.

"Министерство заинтересовано в привлечении талантливой и образованной молодежи в вузы. Поэтому при проведении ЕНТ для нас остается актуальным обеспечение академической честности. В этих целях сохраняется принцип "один компьютер – две камеры – один тестируемый". Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая фронтальная камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц", – пояснил спикер.

По его словам, благодаря принятым мерам в 2023 году не зафиксировали ни одного случая подмены лиц. В 2021 году выявили 18 таких случаев, в 2022 году – один.



"За период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 312 абитуриентов, их результаты также аннулировали. У некоторых абитуриентов изъяли скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы", – рассказал глава Национального центра тестирования.

Все видеозаписи проанализируют до 31 октября 2023 года. Если при анализе выявят использование запрещенных предметов, результаты тестирования аннулируют, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта.

Руслан Емелбаев напомнил, что эту норму впервые применили в 2020 году. Тогда после просмотра видеозаписей аннулировали результаты 152 тестируемых, в 2021 году – 52 человек, в 2022 году – 217.

"В этом году, как и в предыдущие два года, абитуриенты имели возможность два раза сдать ЕНТ. В этом году одним из главных изменений было то, что если абитуриент нарушил правила при первой попытке, то он не лишался второй попытки сдать тесты, тогда как в прошлом году он полностью лишался такого шанса. В августе будет проходить еще одно ЕНТ – платное, которое дает возможность абитуриентам при наборе необходимого порогового балла обучаться в вузе на платной основе. Августовское ЕНТ будет стоить 5640 тенге", – пояснил спикер.

10 июля глава Национального центра тестирования объяснил публикацию вопросов ЕНТ в соцсетях.

