Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда начнут распределять гранты для обучения в вузах, рассказали в Миннауки

Когда начнут распределять гранты для обучения в вузах, рассказали в Миннауки Фото: Zakon.kz
Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК 10 июля рассказал, когда начнется старт приема заявлений для участия в конкурсе грантов на обучение в вузах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что абитуриенты могут подать заявления для участия в конкурсе грантов как в онлайн-формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов.

"13 июля начнется кампания по приему заявлений для участия в конкурсе грантов, которая продлится до 20 июля", – отметил Куаныш Ергалиев.

По его словам, подача документов возможна в любом вузе по месту нахождения.

"В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов. 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 гранта. Далее "Педагогические науки" – 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103 грантов, "Естественные науки, математика и статистика" – 7388 грантов. Для поступающих по программе "Серпін" выделено 3653 грантов. Кроме того, 5000 грантов были выделены для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов", – заявил Куаныш Ергалиев.

Вице-министр уточнил, что для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить:

  • удостоверение личности;
  • сертификат ЕНТ;
  • фото размером 3×4;
  • аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО);
  • медицинскую справку по форме №075/у;
  • приписное свидетельство из военкомата для юношей;
  • также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.

Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

Материал по теме

Скрытые камеры, микронаушники и смартфоны: более 700 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ

Ранее директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев рассказал о самых необычных способах списывания во время ЕНТ. Он также отметил, что в последние годы количество нарушений во время сдачи ЕНТ уменьшилось.

Читайте также

Женщины в погонах: как трудится прекрасный пол в ДЧС Шымкента

Как работает кинологическая служба ЧС Акмолинской области

Движение по улице Сыганак возле Дома министерств в Астане ограничат до 15 августа

Мадина Мамырханова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления