Когда начнут распределять гранты для обучения в вузах, рассказали в Миннауки
Спикер напомнил, что абитуриенты могут подать заявления для участия в конкурсе грантов как в онлайн-формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов.
"13 июля начнется кампания по приему заявлений для участия в конкурсе грантов, которая продлится до 20 июля", – отметил Куаныш Ергалиев.
По его словам, подача документов возможна в любом вузе по месту нахождения.
"В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов. 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 гранта. Далее "Педагогические науки" – 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103 грантов, "Естественные науки, математика и статистика" – 7388 грантов. Для поступающих по программе "Серпін" выделено 3653 грантов. Кроме того, 5000 грантов были выделены для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов", – заявил Куаныш Ергалиев.
Вице-министр уточнил, что для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить:
- удостоверение личности;
- сертификат ЕНТ;
- фото размером 3×4;
- аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО);
- медицинскую справку по форме №075/у;
- приписное свидетельство из военкомата для юношей;
- также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.
Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.
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