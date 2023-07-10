Глава Центра тестирования рассказал о креативных способах списывания на ЕНТ

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев в СЦК рассказал о самых необычных способах списывания во время ЕНТ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Емелбаев заявил, что в последние годы количество нарушений во время сдачи ЕНТ уменьшилось. На тестирование также стали реже проносить запрещенные предметы.

"В 2020 году у нас была принята норма, когда при обнаружении запрещенного предмета у нас абитуриент не допускается к тестированию. До 2020 года этой нормы не было. Приведу статистику: в 2019 году у нас 102 тысячи абитуриентов сдавали ЕНТ, а количество изъятых запрещенных предметов составило 128 тысяч. В этом году при входе у нас было изъято 402 запрещенных предмета", – сказал Руслан Емелбаев.

Но полностью исключить такие факты ведомству пока не удается.

"Самый креативный подход к списыванию в этом году был у ученика, который пронес с собой смартфон, сделал надрез на груди, сделал как бы окошко, и через это окошко он старался списывать: приоткрывает свой пиджак, потом, когда надо, закрывает. Но это, конечно, через ситуационный центр мы обнаружили, и результаты его были аннулированы. Мы детям разрешаем, если есть у них какие-то проблемы со здоровьем, проносить с собой какие-то витамины или лекарства. У нас был факт, когда один ученик прямо на упаковке витаминов написал полностью какие-то формулы. Были даже ручки специальные", – заявил спикер.

Чтобы исключить такие случаи в будущем, власти планируют со следующего года во время проведения ЕНТ выдавать в аудитории даже шариковые ручки.

"В этом году мы разрешаем ученикам каждому проносить с собой свою ручку. Но в этом году мы увидели, что были факты, когда они в ручку прятали шпаргалки, и эти факты мы учтем", – пояснил Руслан Емелбаев.

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