В Канаде суд решил спор по договору, где вместо подписи было эмодзи

В Канаде судья постановил, что эмодзи "большой палец вверх" может представлять собой договорное соглашение, сообщает Zakon.kz.

В Канаде судья Тимоти Кин постановил, что смайлик "большой палец вверх" имеет такую же силу, как и подпись. Он заявил, что суды должны адаптироваться к "новой реальности общения людей", и обязал фермера выплатить 61,4 тыс. долларов за неисполненный контракт, сообщает The Guardian.



В марте 2021 года закупщик зерна из компании South West Terminal разослал клиентам большое текстовое сообщение о том, что компания хочет купить 86 тонн льна по цене 12,73 доллара за бушель.

Покупатель, Кент Миклборо, поговорил по телефону с фермером Крисом Ахтером и прислал в СМС фотографию контракта на поставку льна в ноябре, попросив фермера в сообщении "пожалуйста, подтвердите контракт на поставку льна".

Ахтер ответил на сообщение смайликом "большой палец вверх". Однако в ноябре Ахтер не поставил лен - к тому времени цены на эту культуру выросли.

Миклборо и Ахтер оспаривали значение "эмодзи". Покупатель сослался на предыдущие контракты, подтвержденные текстовыми сообщениями, и считает, что смайлик означает согласие Ахтера с условиями контракта. Однако Ахтер заявил, что эмодзи означает лишь то, что он получил контракт в текстовом сообщении.

"Я отрицаю, что он принял символ "большой палец вверх" в качестве цифровой подписи неполного контракта. У меня не было времени для ознакомления с контрактом Flax, и я просто хотел указать, что получил его текстовое сообщение". Крис Ахтер

В какой-то момент адвокат Ахтера возразил против перекрестного допроса своего клиента по поводу значения "большого пальца вверх", заявив, что его клиент "не является экспертом в области эмодзи".



Судья Тимоти Кин отверг опасения защиты, что разрешение использовать эмодзи "большой палец вверх" для обозначения согласия "откроет ворота для новых интерпретаций" других эмодзи, включая "удар кулаком" и "рукопожатие".

Признав, что "большой палец вверх" может использоваться для заключения договоров, Кин заявил, что суд "не может (и не должен) пытаться остановить развитие технологий и общепринятое использование эмодзи".