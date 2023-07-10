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Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин встречался с Путиным после попытки военного переворота

президент России Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.

По словам Пескова, Путин пригласил на встречу 35 человек – всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

"Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа".Дмитрий Песков

По словам Пескова, Путин на мероприятии "дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения".

"Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего".Дмитрий Песков

Другие подробности встречи Пескову не известны.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны РФ, а также в ФСБ.

Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.

Данияр Кунафин
Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Путин Владимир
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