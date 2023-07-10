Сезон отчетности и статистика: на какие события финансовые рынки будут реагировать в течение недели

Сезон отчетности на рынке США начнется на текущей неделе с отчетов крупнейших мировых банков. В Казахстане ожидается выпуск экономической и финансовой статистики, сообщает Zakon.kz.

Понедельник, 10 июля

Национальный банк Казахстана выпустит дополнительную информацию по платежному балансу, внешнему долгу, международной инвестиционной позиции и другим показателям за первый квартал 2023 года.

Бюро национальной статистики РК опубликует индекс потребительских цен, цен на рынке жилья. Также выйдут данные по зарегистрированным и действующим юридическим лицам и другая статинформация.

В США финансовые отчеты представят компании WD-40 (WDFC) и PriceSmart Inc. (PSMT). Также ожидается публикация данных по оптовым запасам за май и потребительской инфляции с оценками за июнь. В течение дня выступит зампред по надзору Совета управляющих ФРС Майкл Барр по вопросам денежно-кредитной политики.

В Японии выйдут данные по объему банковского кредитования за июнь.

Вторник, 11 июля

В США будет опубликован индекс делового оптимизма NFIB за июнь, экономического оптимизма IBD/TIPP за июль. Управление по энергетической информации США (EIA) выпустит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей.

Также в этот день выйдет Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне по итогам июля. Германия представит индекс потребительских цен за июнь.

В Великобритании выпустят статистику по уровню безработицы в мае.

Среда, 12 июля

На сайте Нацбанка РК ожидается публикация по монетарному обзору (предварительные данные) за июнь, а также выход данных по международным резервам и активам Нацфонда РК. Казахстанская фондовая биржа (KASE) представит результаты деятельности биржевого рынка по итогам июня 2023 года.

Бюро по статистике выпустит данные о внутренней торговле, основных показателях работы транспорта, затратах на охрану окружающей среды и другую информацию.

В США о своих доходах отчитаются компании: Washington Federal Inc. (WAFD), Winmark Corp. (WINA) и MillerKnoll Inc. (MLKN).

Также в США будет опубликован Индекс потребительских цен и инфляция за июнь.

В Китае выйдут данные по торговому балансу за июнь.

Резервный банк Новой Зеландии примет решение по базовой ставке, после чего выступит с заявлением по ставке.

В Великобритании выйдет Протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике.

Четверг, 13 июля

Финансовыми результатами за второй квартал поделятся компании: PepsiCo. (PEP), Cintas Corp. (CTAS), Fastenal Company (FAST), Delta Air Lines (DAL) и ConAgra Brands Inc. (CAG).

В Великобритании представят данные по ВВП за май.

В Китае выйдет информация по импорту экспорту за июнь.

Европейская комиссия выпустит экономические прогнозы в отношении Европейского союза, также пройдет заседание Еврогруппы.

Пятница, 14 июля

Статбюро РК опубликует данные по деловой активности предприятий Казахстана, по результатам мониторинга малого и среднего бизнеса, социально-экономическому развитию РК.

В США о доходах отчитаются компании: UnitedHealth Group (UNH), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), BlackRock (BK), Citigroup (C), State Street Corporation (STT) и Ericsson (ERIC).

Также, будет опубликован Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июль.