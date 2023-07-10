В Казахстане выросли ставки налога на добычу полезных ископаемых

В Казахстане с 1 января 2023 года согласно поправкам в Налоговый кодекс увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на твердые полезные ископаемые. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

В частности, ставки налогов увеличены:

по биржевым металлам на 50% (золото, серебро, алюминий, медь, цинк, уран);

по отдельным внебиржевым металлам на 30% (железо/железная руда, хром и хромовая руда, марганцевая и железо-марганцевая руда, платина, ванадий, висмут, мышьяк, вольфрам, палладий, олово, никель, титан, магний, кобальт, сурьма).

Также предусмотрено применение ставки 0% по НДПИ в течение 5 лет с момента начала промышленной добычи при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 746 Налогового кодекса.

Вместе с тем предоставлено право применения ставок НДПИ, установленных Налоговым кодексом по состоянию на 31 декабря 2022 года, при соответствии критериям, определенным правительством в случае, если уровень рентабельности по месторождению горнорудного сектора (группе месторождений по одному контракту на недропользование, части месторождения) составляет 5% и менее.

Кроме того, внесены изменения в пункт 6 статьи 745 Налогового кодекса для определения стоимости минерального сырья, содержащего полезные ископаемые, за исключением, добываемого из состава списанных запасов (возврат потерь) на месторождении, при полном отсутствии реализации минерального сырья.



