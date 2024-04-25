В каких регионах Казахстана понизили ставки СНР розничного налога
Так, исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:
- 4% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в РК и за ее пределами;
- 8%, если покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.
Вместе с тем местные представительные органы имеют право понижать размер ставки (4%) не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков.
"В настоящее время принято решение о понижении размера ставки для СНР розничного налога в 16 областях/городах, при этом следует отметить, что не во всех 16 областях/городах утверждены данные решения по всем маслихатам", – сообщили в КГД.
Ниже приведена статистика по решениям маслихатов о понижении размера ставки для СНР розничного налога, и данные решения размещены на всех официальных сайтах:
- Астана – ставка СНР розничного налога понижена до 3%;
- Шымкент – 2%;
- в Акмолинской области в 20 районах – 2%;
- в Павлодарской области в 13 районах – 2%;
- в Туркестанской области в 17 районах – 2%;
- в Жетысуской области:
– по Аксускому району – 3%;
– по Алакольскому району – 2%;
– по Каратальскому району – 2%;
– по Кербулакскому району – 2%;
– по Коксуйскому району – 2%;
– по Саркандскому району – 3%;
– по Ескельдинскому району – 2%;
– по Талдыкоргану – 2% .
– по Текели – 2%.
- в Мангистауской области в 6 районах – 3%;
- в Кызылординской области в 7 районах – 2%;
- в Карагандинской области в 13 районах – 2%;
- в Западно-Казахстанской области в 8 районах – 3%;
- в Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе – 2%, в остальных – 3%;
- в Абайской области:
– Семей – 3%;
– Курчатов – 3%;
– Бескарагайский район – 2%;
– Урджарский район – 3%;
– Абайский район – 3%;
– Жарминский район – 3%;
– Кокпектинский район – 2%;
- в Улытауской области – 2%;
- в Актюбинской области – в Актобе и пяти районах – 2%;
- в Алматинской области:
– Конаев – 2%;
– Талгарский район – 2%.
- в Восточно-Казахстанской области:
– Усть-Каменогорск – 2%;
– район Алтай – 2%.
Розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.
В январе 2024 года правительство расширило вдвое перечень видов деятельности для применения розничного налога. В прежнем перечне было 190 видов такой деятельности, в новый перечень вошли 364 вида деятельности.