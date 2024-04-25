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Законодательство РК

В каких регионах Казахстана понизили ставки СНР розничного налога

В каких регионах Казахстана понизили ставки СНР розничного налога, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:28 Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что согласно внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, ретроспективно, с 1 января 2023 года, возобновлено действие специального налогового режима (СНР) розничного налога, сообщает Zakon.kz.

Так, исчисление КПН/ИПН, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении СНР розничного налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере:

  • 4% по доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в РК и за ее пределами;
  • 8%, если покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.

Вместе с тем местные представительные органы имеют право понижать размер ставки (4%) не более чем на 50% в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта. При этом запрещается понижение ставки индивидуально для отдельных налогоплательщиков.

"В настоящее время принято решение о понижении размера ставки для СНР розничного налога в 16 областях/городах, при этом следует отметить, что не во всех 16 областях/городах утверждены данные решения по всем маслихатам", – сообщили в КГД.

Ниже приведена статистика по решениям маслихатов о понижении размера ставки для СНР розничного налога, и данные решения размещены на всех официальных сайтах:

  • Астана – ставка СНР розничного налога понижена до 3%;
  • Шымкент – 2%;
  • в Акмолинской области в 20 районах – 2%;
  • в Павлодарской области в 13 районах – 2%;
  • в Туркестанской области в 17 районах – 2%;
  • в Жетысуской области:

– по Аксускому району – 3%;

– по Алакольскому району – 2%;

– по Каратальскому району – 2%;

– по Кербулакскому району – 2%;

– по Коксуйскому району – 2%;

– по Саркандскому району – 3%;

– по Ескельдинскому району – 2%;

– по Талдыкоргану – 2% .

– по Текели – 2%.

  • в Мангистауской области в 6 районах – 3%;
  • в Кызылординской области в 7 районах – 2%;
  • в Карагандинской области в 13 районах – 2%;
  • в Западно-Казахстанской области в 8 районах – 3%;
  • в Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе – 2%, в остальных – 3%;
  • в Абайской области:

– Семей – 3%;

– Курчатов – 3%;

– Бескарагайский район – 2%;

– Урджарский район – 3%;

– Абайский район – 3%;

– Жарминский район – 3%;

– Кокпектинский район – 2%;

  • в Улытауской области – 2%;
  • в Актюбинской области – в Актобе и пяти районах – 2%;
  • в Алматинской области:

– Конаев – 2%;

– Талгарский район – 2%.

  • в Восточно-Казахстанской области:

– Усть-Каменогорск – 2%;

– район Алтай – 2%. 

Розничный налог ввели в Казахстане с 1 января 2023 года.

В январе 2024 года правительство расширило вдвое перечень видов деятельности для применения розничного налога. В прежнем перечне было 190 видов такой деятельности, в новый перечень вошли 364 вида деятельности.

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