Последовательница Чарльза Мэнсона стала еще на шаг ближе к свободе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что не будет просить Верховный суд штата отменить условно-досрочное освобождение последовательницы культа Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен. Это открывает путь к ее освобождению после 53 лет заключения за два убийства, сообщает Zakon.kz.

В администрации губернатора сообщили, что Верховный суд штата вряд ли будет рассматривать апелляцию на решение суда низшей инстанции об освобождении Ван Хаутен.



Ван Хаутен, которой сейчас за 70, отбывает пожизненное заключение за помощь Мэнсону и другим последователям в убийстве в 1969 году Лено ЛаБьянки, бакалейщика из Лос-Анджелеса, и его жены Розмари.



По словам ее адвоката Нэнси Тетро, Ван Хаутен может быть освобождена примерно через две недели, после того как комиссия по УДО рассмотрит ее дело и оформит документы на ее освобождение из женской тюрьмы в Короне.

С 2016 года ее пять раз рекомендовали к УДО, но губернатор Ньюсом и бывший губернатор Джерри Браун отклоняли все эти рекомендации.

Однако в мае апелляционный суд штата вынес решение об освобождении Ван Хаутен, отметив ее "исключительные усилия по реабилитации, проницательность, раскаяние, реалистичные планы условно-досрочного освобождения, поддержку семьи и друзей" и благоприятные отзывы о ее поведении во время пребывания в тюрьме.

"Она просто благодарна за то, что люди понимают, что она уже не та, какой была, когда совершала убийства". адвокат Ван Хаутен Нэнси Тетро

По словам Тетро, после освобождения Ван Хаутен проведет около года в реабилитационном центре, обучаясь основным жизненным навыкам, таким как посещение продуктового магазина и получение дебетовой карты.

"Она провела в тюрьме 53 года. Ей просто необходимо научиться пользоваться банкоматом, не говоря уже о сотовом телефоне, не говоря уже о компьютере". Нэнси Тетро

Ван Хаутен и другие последователи Мэнсона убили членов семьи ЛаБьянка в их доме в августе 1969 года, после чего размазали их кровь по стенам. Позднее Ван Хаутен рассказывала, что держала Розмари ЛаБьянка, накрыв ее голову наволочкой, пока другие наносили ей удары ножом, а затем сама нанесла женщине более десятка ножевых ранений.

Убийство ЛаБьянки произошло на следующий день после того, как последователи Мэнсона убили актрису Шэрон Тейт и еще четырех человек. Ван Хаутен не принимала участия в убийстве Тейт.



Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году от естественных причин в возрасте 83 лет после почти полувекового пребывания за решеткой.