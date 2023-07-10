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Законодательство РК

Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ.

Законом наряду с определениями "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)" вводятся и другие термины.

Нормы закона направлены на развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. На сегодняшний день не все онлайн платформы позволяют использовать интерфейс на казахском языке, нет простой возможности полностью ознакомиться с пользовательским соглашением. Законом вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению. Кроме того, закон придает особое значение необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент.

Законопроект также предусматривает безопасное и прозрачное развитие онлайн-среды. На основании обращений граждан РК предлагается ввести нормы, позволяющие бороться с содержанием, включающим буллинг и непримиримую риторику. В Уголовный кодекс РК вносятся поправки в части внесения в диспозицию статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословно-групповой или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации, за дополнительное обоснование по их применению в случае совершения действий с использованием онлайн-платформ.


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Кроме того, президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы".

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