В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"

Фото: кадр из видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе в Балхаше. Ролик прокомментировали в акимате города, сообщает Zakon.kz.

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