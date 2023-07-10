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В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"

В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом" Фото: кадр из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе в Балхаше. Ролик прокомментировали в акимате города, сообщает Zakon.kz.

Слова пресс-секретаря акимата Балхаша Темирлан Игембай приводит портал Stopfake.kz.

"Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная", - говорит Темирлан Игембай.

Взрыв, который запечатлел автор видео, - это плановые работы в рамках реконструкции дороги.


"На участке реконструкции отрезка автодороги Балхаш - Бурылбайтал, лот-3, км 1955-2005, проведены буро-взрывные работы согласно проекту. На данном участке производилась выемка из скального грунта", - пояснили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее в Казнете распространился фейк, в котором утверждалось, что сервисы электронного правительства РЕ расположены на американских серверах.

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