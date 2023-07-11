Крепкий алкоголь подорожает в Казахстане с 1 октября 2023 года
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Министр финансов подписал приказ от 4 июля 2023 года "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди", сообщает Zakon.kz.
Согласно приказу, минимальные розничные цены в период с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года установлены на:
- водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр;
- коньяк и бренди в размере 2 930 тенге за литр.
Отметим, что эта стоимость не отличаются от действующих в настоящее время цен.
Однако, с 1 октября 2023 года минимальные розничные цены составят на:
- водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 2 100 тенге за литр;
- коньяк и бренди в размере 3 110 тенге за литр.
Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.
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