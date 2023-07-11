Мадонна впервые обратилась к фанатам после госпитализации

11 июля 64-летняя Мадонна обратилась к своим подписчикам в соцсетях, чтобы сообщить, что она на пути к выздоровлению и уделяет особое внимание своему здоровью, сообщает Zakon.kz.

Певица поблагодарила фанатов за "положительную энергию, молитвы, слова поддержки". Мадонна заявила, что сейчас она поправляется.

"Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети. Второй мыслью было то, что я не хочу разочаровать всех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием шоу. Я не хочу никого разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и на том, чтобы стать сильнее, и уверяю вас, я вернусь к вам, как только смогу!" Мадонна

В настоящее время менеджмент певица планирует перенести североамериканский этап тура певицы и начать его в октябре в Европе.

В июне семикратная обладательница премии "Грэмми" была вынуждена отложить турне "Celebration" после того, как попала в реанимацию. Сообщалось, что у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, в результате чего она несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии.