Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мадонну госпитализировали в реанимацию с бактериальной инфекцией

Мадонну госпитализировали в реанимацию с бактериальной инфекцией Фото: Тwitter/Madonna
Известная американская поп-исполнительница Мадонна отложила намеченный тур после того, как в минувшую субботу заболела "серьезной бактериальной инфекцией", сообщает Zakon.kz.

По сообщению менеджера певицы Гая Осири , 64-летняя Мадонна заболела 24 июня. Из-за развившейся серьезной болезни врачи госпитализировали ее в отделение интенсивной терапии, пишет Sky News.


"Ее самочувствие улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление", – сообщает менеджер Мадонны.

Временно тур и все концерты отменены. Даты возобновления выступлений звезды мировой эстрады будут объявлены позднее, заявил представитель певицы.

Мадонна – 64-летняя певица, музыкант, актриса и писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

Ранее казахстанский певец, сын Розы Рымбаевой Али Окапов 25 июня 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографию с мамой и своим сыном.

Читайте также

В Техасе из-за аномальной жары погибли девять человек

Найденные обломки затонувшего батискафа "Титан" доставили в Канаду

Ситуация в Украине: Зеленский выступил за легализацию марихуаны, Болгария продлила программу помощи беженцам

Мария Мельникова
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом
Священник на казахском поздравил мусульман с Курбан айтом
Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам
Шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления