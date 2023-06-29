Мадонну госпитализировали в реанимацию с бактериальной инфекцией

Известная американская поп-исполнительница Мадонна отложила намеченный тур после того, как в минувшую субботу заболела "серьезной бактериальной инфекцией", сообщает Zakon.kz.

По сообщению менеджера певицы Гая Осири , 64-летняя Мадонна заболела 24 июня. Из-за развившейся серьезной болезни врачи госпитализировали ее в отделение интенсивной терапии, пишет Sky News.





"Ее самочувствие улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление", – сообщает менеджер Мадонны.

Временно тур и все концерты отменены. Даты возобновления выступлений звезды мировой эстрады будут объявлены позднее, заявил представитель певицы.

Мадонна – 64-летняя певица, музыкант, актриса и писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

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