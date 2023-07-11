Историк: Я не вижу ничего предосудительного в установке памятника Александру Невскому

Редакция Zakon.kz взяла интервью у кандидата исторических наук, ассоциированного профессора Нурлана Атыгаева, который также является членом Комиссии по охране памятников истории и культуры города Алматы.

– Появилась информация, что Русская Православная Церковь устанавливает памятник Александру Невскому? Но разрешение они не получали, как это можно понять?



– В 2021 или 2022 году Русская Православная Церковь обратилась в акимат Алматы с инициативой сооружения на городской общественной территории памятника высотой 5 метров Александру Невскому. Согласно требованиям законодательства, Комиссия по охране памятников истории и культуры города Алматы, членом которой я являюсь, рассматривала этот вопрос несколько раз. На моей памяти, на обращения Православной Церкви было отказано 3 раза. Последний раз Комиссия в установке памятника отказала в мае этого года.

В частности, я и некоторые мои коллеги отмечали, что он не имеет отношения к истории Алматы и в целом к истории Казахстана. Кроме того, на территории города фактически нет свободных земельных участков для установки памятников. Поэтому у нас еще не установлены памятники некоторым историческим личностям Казахстана, например, казахским ханам, батырам и др. Даже есть личности, по которым есть постановления Правительства о сооружении памятника, однако из-за отсутствия финансовых средств, земельных участков эти памятники еще не установлены. По памятнику Невскому у моих коллег были еще кое-какие замечания. Помню, были претензии по пропорциям памятника. По этим причинам и были даны отказы.

– А почему в этот раз разрешение было получено?

– Насколько я знаю, фактически разрешения им не выдавалось. Просто Православная Церковь Казахстана решила установить данный памятник у себя на территории, то есть, во дворе церкви. В таких случаях официального разрешения не выдается и вопрос сооружения памятника уже не относится к компетенции нашей комиссий. Более того, это является довольно распространенной практикой.

Насколько я помню, в 2018 году на территории женского монастыря по Латифа Хамиди открыли памятник святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. По этим скульптурным сооружениям никаких разрешений также не требовалось. То есть нужно отметить, что их установка не противоречит законодательству Казахстана. Но следует учитывать, что в этом случае эти сооружения не имеют статуса памятника истории и культуры.

Все мы знаем, что Казахстан является светским государством и не вмешивается в дела церкви. Александр Невский является православным святым. И в этом статусе своего святого церковь может устанавливать у себя на территории.

– Вы, как историк, как относитесь к личности Александру Невскому? И вообще какое отношение он имеет к Казахстану?

– Сферой моих научных интересов является средневековая история, в том числе и история Улуса Джучи, более известного как Золотая Орда. И история русских земель является частью истории тогдашней сверхдержавы – Золотой Орды. Тогда, конечно, отношения Золотой Орды с русскими княжествами были имперско-вассальными. Владения русских князей были известны, тогда как "Русский улус".

Александр Невский– одна из крупнейших исторических личностей русской истории того периода. Он получил ярлык на великое княжение у самого Бату-хана (Батый-хан).

Следует отметить, что к Александру Невскому даже в самой России, надо признать, относятся по-разному. Но для своей религии он сделал многое. Есть такие оценки, что он сыграл ключевую роль в том, что Русь осталась православной, а не католической. Именно поэтому был канонизирован Русской православной церковью в качестве святого в XVI веке.

Хотя нет конкретных данных исторических источников, существует предположение, что дед Александра по отцу, Всеволод - владимирский князь, был женат на кыпчачке. Также мать Александра Невского была из рода кыпчакских ханов. Тогда его можно назвать "жиен бала".

Александр Невский был наиболее выдающимся дипломатом из русских князей того времени. Он целенаправленно развивал мирные и дружественные отношения с правителями Золотой Орды. К нему очень благосклонно относился Бату-хан, который присвоил ему титул великого князя. Существует версия о том, что Александр Невский дружил и стал побратимом Сартака – любимого сына Бату-хана. Об этом писал в частности Лев Гумилев, хотя большинство современных историков считают это вымыслом.

Но совершенно очевиден тот исторический факт, что русский полководец Александр Невский никогда не шел с мечом в сторону Золотой Орды. Напротив, он всячески стремился к выстраиванию с ним максимально дружественных, союзнических отношений.

Согласно "Русским летописям", при восстании Новгорода против всеобщей переписи населения для выплаты дани Золотой Орде Александр Невский выбрал сторону Орды. Учитывая мощь тогдашней степной державы, это было, неприятным для русских, но политически дальновидным поступком.

Говоря словами Л.Н. Гумилева, он был тем человеком, который сблизил Русь со Степью.

То, что Александр Невский был полководцем – это ни для кого не секрет. Он на протяжении десятилетий вел напряженную борьбу с соседями на западных рубежах своей страны. По мнению некоторых историков, победа русских на знаменитом Ледовом побоище состоялась при мощной поддержке Золотой Орды. Это, помимо прочего, помогло остановить распространение католицизма на Руси.

Поэтому в какой-то мере можно утверждать в том, что Россия является православной, есть некоторая доля участия и наших предков. Также многие историки России признают факт влияния Золотой Орды на формирование русской государственности. В целом, в истории взаимоотношений и взаимовлияний Великой степи и Руси очень много интересного и нуждающегося в правильном понимании.

– То есть вы считаете правильным установку в Алматы памятника Александру Невскому?

– Я думаю, что в нашей истории достаточно своих исторических личностей, которым нужно ставить памятники. Поэтому я считаю, что наша Комиссия при акимате Алматы поступили правильно, отказав в установке памятника на городской общественной территории.

Вместе с тем, я не вижу ничего предосудительного в том, что Русская Православная Церковь устанавливает памятник русской исторической личности на свои финансы на своей территории.

Конечно я, как и большинство казахстанцев, осуждаю сегодняшнюю войну России с Украиной. Но в тоже время есть общая история, сближающая народы Великой степи и России, а также конкретные исторические личности, которые этим занимались. И таким личностям можно и нужно ставить памятники. Например, хорошо известно, что в 2019 году в России установлен памятник в честь казахского султана Ораз-Мухаммеда Онданулы, который внес в XVI в. большую лепту в развитие связей между Казахским ханством и Русским государством. Я лично участвовал в мероприятии открытия этого памятника.

Следует также учесть, что православие в Казахстане является одной из главных религий. Соответственно, Александр Невский, как православный святой, очень важен для православных казахстанцев, об этом тоже нельзя забывать. Насколько я помню, на памятнике Александр Невский изображен без оружия, а с иконой в правой руке. И это говорить о том, что данный памятник является памятником не русскому полководцу Александру Невскому, а является памятником православному святому Александру Невскому. И наши сограждане должны понимать эту разницу.