О чем говорится в законе об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Опубликован закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, который накануне вечером подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Цель закона – определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента.

Задачами закона являются:

обеспечение прозрачности функционирования онлайн-платформ;

обеспечение безопасности информационного пространства РК;

недопущение противоправного контента;

защита детей на онлайн-платформах от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при сборе и обработке его персональных данных.

Согласно закону собственник онлайн-платформы должен создать возможность использования интерфейса, а также ознакомления с пользовательским соглашением онлайн-платформы, в том числе кратким изложением его основных условий на казахском языке.

Также предусматривается обеспечение модерации контента на казахском языке.

Госрегулирование онлайн-платформ и рекламы

Предусматривается, что правительство РК разрабатывает основные направления государственной политики в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы.

Государственный контроль за соблюдением законодательства республики Казахстан об онлайн-платформах и онлайн-рекламе осуществляется уполномоченным органом в форме профилактического контроля.

Его цель – своевременное пресечение и недопущение нарушений. При этом субъектам контроля предоставляется право самостоятельно устранить выявленные нарушения.

При выявлении нарушений оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений, которая должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения рекомендации об устранении нарушений.

Рекомендация об устранении нарушений считается врученной в следующих случаях:

нарочным - с даты отметки в рекомендации об устранении нарушений о получении;

почтой - с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом.

Режим работы онлайн-платформ

Для осуществления своей деятельности на территории республики собственники или законные представители онлайн-платформ, среднесуточный доступ к онлайн-платформам которых в течение месяца составляет более 100 тысяч казахстанских пользователей, должны назначить своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом.

Это требование не распространяется на сервисы обмена мгновенными сообщениями, осуществляющие функции внутрикорпоративных сервисов по обмену сообщениями, служб электронной почты.

Онлайн-платформы должны иметь следующие функции:

определения количества пользователей на территории РК;

подачи пользователями жалобы и автоматического подтверждения ее получения.

При этом интерфейс онлайн-платформы не должен вводить в заблуждение или иным образом препятствовать пользователю в принятии решения.

Собственники или законные представители онлайн-платформ обязаны:

принимать меры противодействия распространению противоправного контента на территории республики;

рассмотреть запрос уполномоченного органа в течение 24-х часов после его получения;

обеспечить исполнение вступивших в законную силу судебных актов;

обеспечить прием, рассмотрение предписаний, представлений, уведомлений, решений государственных органов с принятием по ним мер, установленных статьей 41-1 закона "О связи";

незамедлительно уведомлять правоохранительные органы РК в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина;

информировать уполномоченный орган о мерах противодействия противоправному контенту;

размещать в открытом доступе информацию о среднестатистическом ежемесячном количестве пользователей на территории РК за последние шесть месяцев функционирования онлайн-платформы;

принимать меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних;

представлять запрашиваемые уполномоченным органом сведения о пользователях на основании судебных актов, запросов правоохранительных или специальных государственных органов республики;

приостановить деятельность аккаунтов на территории РК, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка, на основании предписания уполномоченного органа.

Защита персональных данных на онлайн-платформах

Собственник или законный представитель онлайн-платформы для защиты персональных данных на онлайн-платформе:

ознакомляет пользователей с политикой конфиденциальности онлайн-платформы до завершения их регистрации;

обеспечивает целостность, сохранность и соблюдение конфиденциальности персональных данных;

не допускает распространения персональных данных без согласия пользователя или его законного представителя;

незамедлительно уведомляет пользователя в случае нарушения конфиденциальности его персональных данных;

выполняет иные обязанности, предусмотренные законом "О персональных данных и их защите".

Закон также предусматривает, что пользователи вправе подавать жалобу собственнику онлайн-платформы на контент, интерфейс, других пользователей, действия онлайн-платформы.

При этом механизм подачи жалобы должен быть доступным и предусматривать возможность описания содержания жалобы.

Собственник онлайн-платформы обязан предоставить мотивированный ответ пользователю, обратившемуся с жалобой, в течение 20 календарных дней со дня, следующего за днем получения жалобы.

Закон также определяет правила модерации контента.

Противоправный контент

Согласно закону на онлайн-платформах на территории РК запрещается размещение и распространение противоправного контента.

Противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Казахстана, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность республики, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами РК.

Собственники онлайн-платформы обязаны в течение 24-х часов после получения предписания уполномоченного органа принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Также говорится, что человек, в отношении которого была распространена ложная информация, вправе обратиться к собственнику онлайн-платформы с требованием об удалении ложной информации.

В случае отказа в удалении ложной информации он вправе обратиться в суд.

Права и обязанности пользователей

Пользователи на территории республики имеют право на:

получение, производство, размещение, распространение контента любым не запрещенным законами способом;

свободное выражение мнения на онлайн-платформах в соответствии с законами РК;

защиту своих прав, свобод и законных интересов в судебном порядке;

создание аккаунта, публичного сообщества;

обращение к собственнику онлайн-платформы или его законному представителю с требованием о соблюдении их прав, свобод и законных интересов, предусмотренных законами РК;

отказ от предлагаемых онлайн-платформами продуктов, если это противоречит их убеждениям;

ограничение демонстрации неинтересующего контента.

При этом пользователи обязаны:

соблюдать законодательство республики об онлайн-платформах и онлайн-рекламе;

проверять достоверность размещаемого, распространяемого контента;

не размещать, не распространять ложную информацию;

не размещать, не распространять противоправный контент;

удалять ложную информацию, противоправный контент в случае их размещения, распространения;

при сборе добровольных пожертвований соблюдать требования, установленные законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Права и обязанности инфлюенсеров (блогеров)

Инфлюенсер имеет права и несет обязанности, указанные выше.

Также предусматривается, что инфлюенсер осуществляет свою предпринимательскую деятельность на территории республики в соответствии с законодательством страны.

Размещение и распространение изображаемого лица

Закон предусматривает, что пользователям при размещении и распространении контента не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

если контент содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной или публичной деятельностью данного лица, а также размещен, распространен самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;

если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Регулирование онлайн-рекламы

К онлайн-рекламе устанавливаются следующие требования: она должна быть идентифицируема и маркирована, размещается и распространяется в соответствии с требованиями закона "О рекламе".

Спонсорский контент должен содержать текстовые, графические или иные обозначения, указывающие на спонсора.

При этом спонсорский контент не должен:

дискредитировать физические или юридические лица, их товары, работы, услуги;

содержать мнения, аудиозапись, или фото- и видеоизображения третьих лиц без их предварительного согласия.

Если спонсорский контент содержит рекомендации, отзывы и подтверждающие документы, то они должны являться подлинными и проверяемыми.

Согласно закону онлайн-платформа должна иметь безопасное хранилище, содержащее информацию об онлайн-рекламе, в том числе о таргетированной онлайн-рекламе. Данная информация должна храниться в течение одного года после последнего размещения, распространения онлайн-рекламы.

При этом хранилище не должно содержать персональные данные пользователей, среди которых была или могла быть распространена онлайн-реклама.

За нарушение законодательства республики об онлайн-платформах и онлайн-рекламе предусматривается ответственность, установленная законами РК.

В случае нарушения режима функционирования онлайн-платформ, установленного данным законом, уполномоченный орган вправе ограничить их деятельность на территории республики.

Ранее мы сообщали, что глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предусматривающий ответственность за размещение, распространение недостоверной информации в СМИ, на интернет-ресурсе, интернет-портале.



