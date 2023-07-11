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Как быстро остановить икоту

Девушка Фото: pexels
С этим раздражающим недугом хоть раз сталкивался каждый человек. Возникнув в самое неподходящее время, он может испортить настроение и помешать заниматься повседневными делами. Zakon.kz расскажет, как избавиться от икоты без особых ухищрений.

Причины

Причины икоты остаются спорным вопросом, но в основном среди провоцирующих факторов физиологи упоминают неправильные пищевые привычки, курение, алкоголь и газированные напитки, недосып и стресс.

Лайфхаки от икоты

Самый очевидный вариант – дождаться, пока икота пройдет сама-собой. Но если время или обстоятельства не позволяют такой роскоши, попробуйте:

  1. Задержать дыхание. Самый популярный способ, известный еще со времен наших бабушек и дедушек, однако, судя по всему, до сих пор эффективный. Сделайте глубокий вдох и не дышите, сколько сможете. При необходимости повторите несколько раз.
  2. Выпить стакан воды. Тоже древний и очевидный подход. Главное – пить быстро, без пауз, маленькими глотками, желательно через трубочку.
  3. Игнорировать. Чем меньше вы будете беспокоиться о своей икоте, тем вероятнее она незаметно – и очень скоро – оставит вас.
  4. "Дразниться". Естественно, этот оригинальный способ годиться лишь для тех, кто борется с икотой один на один, без свидетелей. Максимально высуньте язык и удерживайте такую гримасу некоторое время.
  5. Воздействовать на рецепторы языка. Для этого подойдет еда с сильным вкусом. Оливка, долька лимона, щепотка сахара или соли, семена укропа, ложечка арахисового масла.
  6. Аккуратно помассировать шею. Мягкими круговыми движениями в течение нескольких секунд.
  7. Прижать колени к груди. Или, проще говоря, принять позу эмбриона. Оставайтесь в этом положении пару минут.

Эти простые способы помогут остановить икоту даже ребенку.

Важно! Если икота повторяется слишком часто или не проходит долгое время – это повод обратиться к врачу. Иногда спазмы диафрагмы могут явиться симптомом серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, гастрит, бронхит, проблемы с почками и легкими, нарушение обмена веществ и др.

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