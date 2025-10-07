Гуляйте, даже если не хочется: главный совет врача на осень
Фото: pexels
С наступлением осени многие сталкиваются с упадком сил и снижением настроения. Та самая хандра может испортить даже самые уютные вечера, сообщает Zakon.kz.
Врач-кардиолог Ольга Молчанова предложила, как можно бороться с осенней тоской.
По ее словам, даже если гулять не хочется, на прогулки выходить обязательно стоит, гулять, дышать, любоваться природой.
"Стоит начать гулять и настроение хорошее придет, поверьте. К тому же эта физическая нагрузка не требует от нас особой энергии или финансов, а дает нам выделение гормона – эндорфина".Ольга Молчанова
Также важно, как говорится в материале "Комсомольской правды", чаще бывать среди людей, окружать себя интересными занятиями и красотой.
К примеру, отлично помогают выставки, лекции, клубы по интересам и мастер-классы.
Все это не только отвлекает от серости за окном, но и дает новые впечатления.
