Советы

Гуляйте, даже если не хочется: главный совет врача на осень

ребенок в листве, осень, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:26 Фото: pexels
С наступлением осени многие сталкиваются с упадком сил и снижением настроения. Та самая хандра может испортить даже самые уютные вечера, сообщает Zakon.kz.

Врач-кардиолог Ольга Молчанова предложила, как можно бороться с осенней тоской.

По ее словам, даже если гулять не хочется, на прогулки выходить обязательно стоит, гулять, дышать, любоваться природой.

"Стоит начать гулять и настроение хорошее придет, поверьте. К тому же эта физическая нагрузка не требует от нас особой энергии или финансов, а дает нам выделение гормона – эндорфина".Ольга Молчанова

Также важно, как говорится в материале "Комсомольской правды", чаще бывать среди людей, окружать себя интересными занятиями и красотой.

К примеру, отлично помогают выставки, лекции, клубы по интересам и мастер-классы.

Все это не только отвлекает от серости за окном, но и дает новые впечатления.

Ранее семейный психолог Илья Слободчиков рассказал, почему мужья меняют жен после 45.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
