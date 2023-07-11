Подпись главы Нацбанка снова появится на банкнотах

Нацбанк подготовил изменения в Указ президента РК от 12 декабря 2018 года "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дополнительными элементами дизайна банкнот являются:

серийный номер и год утверждения дизайна;

подпись председателя Национального банка Республики Казахстан, при котором утвержден дизайн банкнот;

надпись, предупреждающая об ответственности за подделку банкнот.

Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

Ранее в документе дополнительными элементами дизайна банкнот предусматривались только серийный номер и год утверждения дизайна.

Подпись главы Нацбанка была убрана с банкнот еще в 2016 году.

В обосновании к документу говорится, что нововведения вводятся в целях усиления функции гарантирования подлинности выпускаемых банкнот перед потребителем.

"Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре. Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег", - говорится в поянительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.