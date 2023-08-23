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Подпись главы Нацбанка вернули на банкноты: опубликован текст указа

Подпись главы Нацбанка вернули на банкноты: опубликован указ президента Фото: Zakon.kz
Обнародован текст указа президента от 31 июля 2023 года, которым внесены изменения в Концепцию дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, сообщает Zakon.kz.

В пункте 7 Концепции теперь говорится:

Дополнительными элементами дизайна банкнот являются:

  1. Серийный номер и год утверждения дизайна.
  2. Подпись председателя Национального банка Республики Казахстан, при котором утвержден дизайн банкнот.
  3. Надпись об ответственности за подделку банкнот.

Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

Ранее дополнительными элементами дизайна банкнот служили только серийный номер и год утверждения дизайна. 

Напомним, подпись главы Нацбанка убрали с банкнот еще в 2016 году.

Нововведения приняты в целях усиления функции гарантирования подлинности выпускаемых банкнот перед потребителем.

"Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре. Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег", – говорилось в пояснительной записке к документу.

Указ введен в действие 31 июля 2023 года.

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