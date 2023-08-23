Подпись главы Нацбанка вернули на банкноты: опубликован текст указа
В пункте 7 Концепции теперь говорится:
Дополнительными элементами дизайна банкнот являются:
- Серийный номер и год утверждения дизайна.
- Подпись председателя Национального банка Республики Казахстан, при котором утвержден дизайн банкнот.
- Надпись об ответственности за подделку банкнот.
Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.
Ранее дополнительными элементами дизайна банкнот служили только серийный номер и год утверждения дизайна.
Напомним, подпись главы Нацбанка убрали с банкнот еще в 2016 году.
Нововведения приняты в целях усиления функции гарантирования подлинности выпускаемых банкнот перед потребителем.
"Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре. Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег", – говорилось в пояснительной записке к документу.
Указ введен в действие 31 июля 2023 года.