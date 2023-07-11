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Как выглядит самый большой в мире круизный лайнер, который в пять раз больше "Титаника"

Icon of the Sea Фото: Royal Caribbean International
Самый большой в мире круизный лайнер под названием Icon of the Seas готовится к первому рейсу. Фактически, он настолько велик, что в пять раз больше "Титаника", сообщает Zakon.kz.

Icon of the Seas построила круизная компания Royal Caribbean на верфи в Финляндии. Судно совершило первый тестовый выход в открытые воды. Корабль выйдет в плавание в январе 2024 года на кругосветное путешествие.

Icon of the Sea

Фото: Royal Caribbean International

Длина этого огромного судна составляет 365 метров, а вес – 250 800 тонн.На борту судна смогут разместиться 7 600 пассажиров и 2 350 членов экипажа, что означает, что реальная вместимость судна в море составит около 10 тыс. человек.

Настоящим украшением Icon является крупнейший в мире аквапарк, включающий не менее шести горок, а также семь бассейнов и девять гидромассажных ванн.

Самый большой в мире круизный лайнер

Фото: Royal Caribbean International

В настоящее время эталоном самого большого круизного судна в мире является другой лайнер компании Royal Caribbean – Wonder of the Seas.

Помимо аквапарка, на лайнере есть AquaDome, где проводятся шоу. Также имеется огромная смотровая площадка. Кроме того, здесь есть полноценный парк, площадка у бассейна и бар в бассеине.

Кроме того, на лайнере есть множество баров и ресторанов, симулятор серфинга, площадка для мини-гольфа, спортивный корт и скалодром.

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Данияр Кунафин
Интересное Карибские острова
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