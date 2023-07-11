Православные 12 июля отметят Петров день: приметы и запреты
Полное церковное название праздника – День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В это время принято ходить в церковь, накрывать столы, звать родственников, а накануне – готовить блюда из рыбы.
Картина Эль Греко, ок 1587—1592 года, Эрмитаж
Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века, неизвестный автор
В чем смысл праздника
День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства и отмечался уже в Римской империи. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю (12 июля по-современному, григорианскому)
Церковный праздник посвящен памяти этих двух святых апостолов, учеников Иисуса Христа и ревностных проповедников нового учения. Считается, что апостол Петр был основателем христианской церкви и главой одной из первых христианских общин.
Это один из самых значимых праздников у христиан, хотя он и не относится к двунадесятым – двенадцати главным в православном календаре.
Святой Петр был одним из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа. Выходца из семьи простого рыбака родители нарекли Симоном. Петром его назвал Христос. В переводе с греческого это означает "камень". Ученик Всевышнего участвовал во многих значимых событиях эпохи, в которую он жил.
Апостол Павел и вовсе не входил в число 12 учеников Иисуса Христа и даже участвовал в гонениях на иудеев. Но когда ему явился образ воскресшего Всевышнего, он поверил в то, что Бог един.
Интересно, что имена Петра и Павла упоминаются рядом, но их биографии практически не имеют точек пересечения. Однако исторически сложилось так, что святых почитают как единой целое, что даже нашло отражение в топонимах: Петропавловск, Петропавловка, Петропавловск-Камчасткий. Кстати говоря, 12 июля областной центр СКО, названных в честь апостолов, отмечает свой 271-й день рождения.
Фото: АПН
Фото: АПН
Фото: АПН
У праздника есть и другие названия: Петры-Павлы, Петрово говение, Петровки. Они напоминают о том, что завершился Петров пост, который длится от восьми до 42 дней. Начало Петрова поста всегда приходится на понедельник, через неделю после Троицы.
Народные приметы
В Петров день раньше было принято умываться водой из трех ключей. Считалось, что благодаря этому ритуалу люди будут здоровыми, крепкими, красивыми и богатыми.
Петров день — проводы весны (пролетья) и встреча "красного лета". Встречать Петров день начинали накануне. Вечером собирались семьями и отправлялись в поле. Там начинались хороводы, которые длились до рассвета.
Считалось, что первые лучи солнца имеют магическую силу. Они заряжают энергией на целый год, дарят успех и везение. Вместе с праздниками Аграфены Купальницы и Ивана Купалы Петров день составляет единый праздничный цикл, знаменующий полный расцвет природных сил.
В христианстве церковный праздник Петра и Павла всегда начинался с похода в храм, где и сегодня проходят торжественные богослужения, посвященные двум великим святым. В молитвах, обращенных к апостолам Иисуса Христа, люди просят о здоровье родственников, благополучии и хорошем урожае.
Рыбаки во все времена обращались к своему покровителю Петру, с просьбами о хорошем улове. В своей мирской жизни Петр увлекался рыболовством. Его братом был тот самый апостол Андрей (Андрей Первозванный), воспетый в песне группы Наутилус Помпилиус — "Прогулки по воде" в начале 90-х. В стихах Ильи Кормильцева, на которые была написана песня, читается заимствование библейской истории в виде притчи.
На самом же деле именно Петр, будучи человеком по характеру очень живым и вспыльчивым (так его описывает предание), пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу, который ходил по морю для уверения учеников.
В прежние времена главной едой на праздник Петра и Павла было все, что связано с рыбой: уха, заливное, икра, рыбные котлеты, пироги с начинкой из рыбы.
Какие запреты действуют в Петров день.
По примете, после 12 июля приходит жаркое лето.
Народные приметы в этот день не разрешают:
- Просить одолжить деньги, давать взаймы и пересчитывать наличность. Это приведет к потере финансов.
- Заниматься крупными покупками, а также домашней уборкой, физическим трудом. В это время предписывалось отдыхать, общаться с родственниками.
- Употреблять крепкие алкогольные напитки.
- Венчаться. В праздник Павла и Петра люди идут в церковь помолиться святым, принять участие в молебне. Венчание может помешать общению с апостолами.
- Тосковать, впадать в уныние.
- Не принято купаться в водоемах. Считается, что Петр, покровительствующий рыбакам, не приветствовал подобные действия.
- Ходить в лес, так как все звери в это время становятся очень агрессивными и могут напасть
- Ругаться, сквернословить и ссориться. Нельзя никому желать зла и думать о плохом.
Наталья Бойко, АПН