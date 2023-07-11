Православные 12 июля отметят Петров день: приметы и запреты

12 июля празднуется День святых апостолов Петра и Павла. Он знаменует окончание Петрова поста, длившегося месяц, сообщает Zakon.kz.

Полное церковное название праздника – День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В это время принято ходить в церковь, накрывать столы, звать родственников, а накануне – готовить блюда из рыбы.

Картина Эль Греко, ок 1587—1592 года, Эрмитаж

Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века, неизвестный автор

В чем смысл праздника

День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства и отмечался уже в Римской империи. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю (12 июля по-современному, григорианскому)

Церковный праздник посвящен памяти этих двух святых апостолов, учеников Иисуса Христа и ревностных проповедников нового учения. Считается, что апостол Петр был основателем христианской церкви и главой одной из первых христианских общин.

Это один из самых значимых праздников у христиан, хотя он и не относится к двунадесятым – двенадцати главным в православном календаре.

Святой Петр был одним из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа. Выходца из семьи простого рыбака родители нарекли Симоном. Петром его назвал Христос. В переводе с греческого это означает "камень". Ученик Всевышнего участвовал во многих значимых событиях эпохи, в которую он жил.

Апостол Павел и вовсе не входил в число 12 учеников Иисуса Христа и даже участвовал в гонениях на иудеев. Но когда ему явился образ воскресшего Всевышнего, он поверил в то, что Бог един.

Интересно, что имена Петра и Павла упоминаются рядом, но их биографии практически не имеют точек пересечения. Однако исторически сложилось так, что святых почитают как единой целое, что даже нашло отражение в топонимах: Петропавловск, Петропавловка, Петропавловск-Камчасткий. Кстати говоря, 12 июля областной центр СКО, названных в честь апостолов, отмечает свой 271-й день рождения.

Фото: АПН

Фото: АПН

Фото: АПН

У праздника есть и другие названия: Петры-Павлы, Петрово говение, Петровки. Они напоминают о том, что завершился Петров пост, который длится от восьми до 42 дней. Начало Петрова поста всегда приходится на понедельник, через неделю после Троицы.



Народные приметы

В Петров день раньше было принято умываться водой из трех ключей. Считалось, что благодаря этому ритуалу люди будут здоровыми, крепкими, красивыми и богатыми.

Петров день — проводы весны (пролетья) и встреча "красного лета". Встречать Петров день начинали накануне. Вечером собирались семьями и отправлялись в поле. Там начинались хороводы, которые длились до рассвета.

Считалось, что первые лучи солнца имеют магическую силу. Они заряжают энергией на целый год, дарят успех и везение. Вместе с праздниками Аграфены Купальницы и Ивана Купалы Петров день составляет единый праздничный цикл, знаменующий полный расцвет природных сил.

В христианстве церковный праздник Петра и Павла всегда начинался с похода в храм, где и сегодня проходят торжественные богослужения, посвященные двум великим святым. В молитвах, обращенных к апостолам Иисуса Христа, люди просят о здоровье родственников, благополучии и хорошем урожае.

Рыбаки во все времена обращались к своему покровителю Петру, с просьбами о хорошем улове. В своей мирской жизни Петр увлекался рыболовством. Его братом был тот самый апостол Андрей (Андрей Первозванный), воспетый в песне группы Наутилус Помпилиус — "Прогулки по воде" в начале 90-х. В стихах Ильи Кормильцева, на которые была написана песня, читается заимствование библейской истории в виде притчи.

На самом же деле именно Петр, будучи человеком по характеру очень живым и вспыльчивым (так его описывает предание), пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу, который ходил по морю для уверения учеников.

В прежние времена главной едой на праздник Петра и Павла было все, что связано с рыбой: уха, заливное, икра, рыбные котлеты, пироги с начинкой из рыбы.

Какие запреты действуют в Петров день.

По примете, после 12 июля приходит жаркое лето.

Народные приметы в этот день не разрешают:

Просить одолжить деньги, давать взаймы и пересчитывать наличность. Это приведет к потере финансов.

Заниматься крупными покупками, а также домашней уборкой, физическим трудом. В это время предписывалось отдыхать, общаться с родственниками.

Употреблять крепкие алкогольные напитки.

Венчаться. В праздник Павла и Петра люди идут в церковь помолиться святым, принять участие в молебне. Венчание может помешать общению с апостолами.

Тосковать, впадать в уныние.

Не принято купаться в водоемах. Считается, что Петр, покровительствующий рыбакам, не приветствовал подобные действия.

Ходить в лес, так как все звери в это время становятся очень агрессивными и могут напасть

Ругаться, сквернословить и ссориться. Нельзя никому желать зла и думать о плохом.

Наталья Бойко, АПН