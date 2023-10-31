Хэллоуин и день святого Луки: народные приметы и верования

31 октября в мире отмечают Хэллоуин, а православные Казахстана чтут память святого апостола Луки – одного из учеников Христа, апостола от семидесяти, сообщает Zakon.kz.

В своей мирской жизни Лука прославился как лекарь и живописец. Кроме того, Луку почитают как автора одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Считается, что именно он написал первую икону Пресвятой Богородицы, а позже из-под его кисти вышли еще несколько образов Девы Марии: Владимирская, Ченстоховская, Сумельская и Киккская.





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Святой происходил из богатой и знатной семьи из Антиохии. Он знал несколько языков и был врачевателем. К Христу Лука присоединился после Нагорной проповеди и был принят в сан 70 апостолов. Он присутствовал при распятии Христа на Голгофе и в день Воскресения был удостоен чести увидеть Христа.



Святой Лука сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахаию, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.





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Кроме Евангелия, святой Лука написал книгу Деяний святых апостолов. Церковь прославляет его как "Апостольских деяний сказателя и Евангелия Христова светла списателя, врача суща, человеческие немощи, естества недуги и язи душ исцеляющего и молящегося непрестанно за души наша".



Апостола Луку именуют евангелистом, то есть автором Евангелия, и дееписателем, то есть автором книги Деяний святых апостолов. Евангелие от Луки и книга Деяний адресованы одному человеку – достопочтенному Феофилу ("боголюбцу"). Книга Деяний относится к историческим книгам Нового Завета, поэтому апостола Луку почитают как первого церковного историка. В Евангелии также отражен его исторический подход к событиям.





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Начало Евангелия свидетельствует, что апостол поставил перед собой задачу на основе сведений, полученных от очевидцев служения Христа, изложить евангельскую историю в хронологической последовательности. Последовательным изложением служения Господа он намерен утвердить читателя в вере. Апостол Лука указал причину, побудившую к письменному свидетельству, – появление ложных евангелий.



Икона Луки Евангелиста покровительствует врачам, журналистам, писателям, фермерам. Ему можно помолиться о постижении смысла жизни, о духовном просветлении, укреплении семейных уз, во избавление от болезней (особенно глазных).

Святитель Лука – один из самых почитаемых святых XX века, особенно среди врачей и больных. Поскольку Лука всю жизнь помогал людям как врач, верующие обращаются к нему в первую очередь с просьбами о помощи в болезнях и немощах. Среди православных есть множество свидетельств помощи святителя.

В народном календаре

На Руси 31 октября по созвучию прозвали Луков день. Крестьяне устраивали луковые базары, хоть торговля этим овощем особо прибыльной никогда не считалась. Так как апостол Лука владел лекарским искусством, народ прочно начал ассоциировать лук с целебным средством.

В этот день обязательно молились об избавлении от недугов, а также о сохранении в семье мира и любви. От этого праздника ждали хорошего улова, поэтому крестьяне отправлялись удить с самого утра. Также считалось, что у рожденных в этот день есть художественный талант. А еще есть особая примета для женщин: если в этот день приснится рыба, то стоит ждать известия о беременности совсем скоро.

Интересно, что в русской православной традиции есть еще один Святой Лука Крымский, который был при жизни доктором, но жил позже и был назван в честь первого святого Луки, выбрав своей профессией медицину.





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Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – российский и советский религиозный деятель, врач-хирург, ученый и духовный писатель, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Доктор медицины, доктор богословия, профессор. Лауреат Сталинской премии первой степени за монографию "Очерки гнойной хирургии".



К иконам и мощам Луки Крымского обращаются врачи с просьбой помочь в постановке верного диагноза и успешном исходе операции. В медицинских колледжах и вузах, в современных больницах и кабинетах врачей можно увидеть портрет или икону святителя Луки.

Что следует делать в Луков день

Эта дата хороша для труда. Наши предки утверждали, что у человека сегодня будет получаться все, к чему по-настоящему лежит душа.

Планируете посетить магазин или рынок? Обязательно купите лук! Даже маленький кусочек, съеденный 31 октября, поможет не болеть в течение всего следующего года.

Благоприятен день для охотников и рыболовов. Добытчики отправлялись к водоему или в лес, но только не в одиночку: даже самые смелые мужчины далеко от дома не уходили, опасаясь нечистой силы.

Запреты Лукова дня

В этот день существует целая масса запретов. Например, таких:

нельзя ложиться спать раньше полуночи;

собираясь на рыбалку, не переступайте порог правой ногой, чтобы иметь хороший улов;

запрещено переедание и чревоугодие;

не знакомьтесь с новыми людьми, чтобы избежать несчастий и неудач;

запрещено впускать чужих кошек в дом – они могут пронести нечистую силу;

не оставляйте белье на улице на ночь, чтобы уберечься от проникновения нечистых сил, которые могут навлечь болезни на членов семьи;

запрещено оставлять окна и двери открытыми на долгое время, чтобы бесы не проникли;

нельзя в этот день выходить из дома без оберега или символа веры, который является защитой от духов;

строго запрещено убивать пауков. Особенно в своем доме: они считаются посланниками из загробного мира, которых ваши усопшие родственники просят за вами приглядывать;

ни в коем случае не отдавайте соль из своего дома, чтобы не потерять жилище и здоровье.

Народные приметы на 31 октября 2023 года:

Яркая Луна – погода будет ясной.

Бледная Луна, словно в дымке – будут осадки.

Появились комары – зима будет теплой.

Рога луны направлены на север – установится сухая погода.

Рога луны направлены на юг – будет ненастье.

Кошка точит когти – подуют сильные ветры.

31 октября в мире отмечают Хэллоуин, который еще называют Днем всех святых. Православная церковь к празднику относится настороженно, отмечая: в самом Хэллоуине нет ничего плохого, если относиться к нему именно как к дню памяти святых, а не карнавалу нечистой силы.

Кстати, несколько лет назад в России предложили отмечать вместо Хэллоуина "Тыквенный Спас", подразумевая тематические вечеринки. Но пока новая традиция не прижилась.

Автор: Наталья Бойко, АПН