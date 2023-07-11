Токаев о водообеспечении Астаны: Виновные должны быть привлечены к ответственности

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Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы 11 июля сказал, что важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения города, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. "Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Материал по теме Токаев о работе Минэкологии над обеспечением Астаны водой: Восприму как саботаж "Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности". Касым-Жомарт Токаев По словам президента, Сегодня столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет, что крайне рискованно. "Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент сказал, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием. Читайте также Сумма на оплату услуг поверенного агента предусмотрена на 10 лет Президент: Нужно принять отдельный документ о развитии Астанинской агломерации

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