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Токаев о водообеспечении Астаны: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Токаев о водообеспечении Астаны: Виновные должны быть привлечены к ответственности Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы 11 июля сказал, что важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения города, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей.

"Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы", – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Он отметил, что сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города.

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"Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Сегодня столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет, что крайне рискованно.

"Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент сказал, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием.

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