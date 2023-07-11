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Токаев: Ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием

Токаев раскритиковал городское планирование в Астане Фото: pixabay
На совещании, посвященном развитию столицы, президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблемах с теплоснабжением в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 11 июля, Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ситуацию с теплоснабжением в Астане.

"Необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объединениями и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе", – сказал президент.

По словам главы государства, причина этого – либо в вопиющей некомпетентности, либо в корыстных побуждениях руководителей. Касым-Жомарт Токаев призвал власти Астаны ставить во главу угла интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о международном значении Астаны.

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