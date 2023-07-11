Токаев об общественном транспорте в столице: Следует перенять позитивный опыт Алматы

11 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны отметил, что на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, по его словам, особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры.

"Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент напомнил, что ранее уже поручал ускорить завершение реализации проекта LRT, но видимых результатов работы все еще нет.

"Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города". Касым-Жомарт Токаев

Рост миграции, продолжил он, также способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере.



Президент уточнил, что ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек, ежедневно – 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы.

"Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев на совещании сказал, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляют желать лучшего.