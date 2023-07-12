Как отпечатки пальцев в документах помогут раскрывать преступления в Казахстане

Всем известен давний способ раскрытия преступлений по отпечаткам пальцев, который используют криминалисты. Корреспондент Zakon.kz решил выяснить, как новые удостоверения личности и паспорт с дактилоскопией будут помогать полиции более эффективнее бороться с преступностью.

Дактилоскопия – способ идентификации человека по следам пальцев и ладоней рук. Папиллярный узор полностью формируется на седьмом месяце развития плода. Дело в том, что эти линии кожи у каждой личности уникальны и не меняются на протяжении всей жизни. Даже у близнецов с идентичным ДНК отпечатки пальцев всегда разные. Ученые уверены, что на земле нет людей с одинаковым папиллярным узором.

Кроме того, неповторимый узор на пальце невозможно видоизменить ни порезами, ни ожогами, ни другими травмами или повреждениями кожи.

Сегодня при помощи биометрической технологии возможно разблокировать телефон, использовать как пропуск на входе, подтверждать личность на паспортном контроле и другое. Ей активно пользуются в больницах, судах и полиции.

Раскрывается до 5000 преступлений в год

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек рассказала, что в настоящее время дактилоскопическая процедура обязательна для иностранцев, приезжающих в Казахстан работать или учиться.

"Иностранцы, которые приезжают и получают регистрацию временного проживания, чтобы учиться или работать, обязательно дактилоскопируются. У них отпечатки пальцев снимаются для учета, это некая страховка, потому что они могут стать субъектом или объектом преступления". Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

По данным оперативно-криминалистического управления Департамента полиции Алматы, ежегодно в городе с помощью дактилоскопических экспертиз раскрывается до 5000 преступлений. Кроме того, устанавливается личность около 200 неопознанных тел.

"Допустим, произошло ограбление, хозяин квартиры вызвал полицию. На месте криминалисты работают по отпечаткам пальцев. Бывает, что ранее судимые лица, которые дактилоскопировались, вновь идут на преступление, их отпечатки всплывают. По неопознанным телам – чаще это люди без определенного места жительства, которые умирают на улицах. Если ранее хоть раз он был доставлен в полицию, то данные его хранятся в базе". Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

Шаг к цифровизации

Салтанат Азирбек подчеркнула, что если раньше криминалисты откатывали пальцы подозреваемых в специальной краске, то сейчас эта процедура усовершенствована.

"Используются дактилоскопические сканеры, ничего мазать не надо. Этими технологиями оснащены все полицейские подразделения Алматы". Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

Ранее в МВД РК сообщали, что с 1 января 2024 года некоторые документы будут содержать отпечатки пальцев рук владельца, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".

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Комментируя вопрос, как новшество в будущем отразится на работе полицейских, Салтанат Азирбек подчеркнула, что у МВД РК в планах ввести функцию отпечатков пальцев в новый формат удостоверения личности – это очередной смелый шаг к цифровизации.

По ее мнению, нанотехнологии, безусловно, облегчат работу полицейским. Это не только позволит полноценно вести учет граждан, но и будет содействовать еще большему раскрытию преступлений.

Стоит отметить, что такую процедуру стали применять еще 117 лет назад. Понятно, что тогда способ снятия отпечатков был примитивным. Сейчас же для этих целей создано специальное оборудование, которое ежегодно совершенствуется. Первыми странами, где стали применять дактилоскопию для иностранцев, стали Соединенные Штаты Америки, Малайзия, Южная Корея, Иран, Япония и Великобритания. Чуть позже этот способ начали внедрять страны Европы, и недавно к системе подключился Израиль. В России в 2021 году оставлять в специальной базе свои отпечатки пальцев первыми стали трудовые мигранты.

Правоохранители отмечают, что практически большую часть преступлений сейчас раскрывают благодаря биометрическим данным. Это же и позволяет в несколько раз сократить сроки поиска потенциального преступника.