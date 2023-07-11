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Курс доллара подешевел на 3,5 тенге на торгах 11 июля

торги на бирже Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,11 тенге, снизившись на 3,48 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 61,24 тенге (-0,50).

Курс евро установлен Нацбанком в 487,64 тенге, рубля – 4,85 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447,5 тенге, евро – по 486-490 тенге, российские рубли – по 4,89-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 11 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,86% и составила 78,36 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,96%, до 73,69 долларов за баррель.


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