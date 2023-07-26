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Доллар еще подешевел на торгах 26 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,29 тенге, снизившись на 0,78 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,06 тенге (-0,15).

Курс евро установлен Нацбанком в 491,39 тенге, рубля – 4,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 492-496,5 тенге, российские рубли – по 4,83-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть падают на торгах 26 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,50% и составила 82,83 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,51%, до 79,22 доллара за баррель.


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