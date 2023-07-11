Выпил кефира – лишился прав: какие продукты дают промилле на алкотестере

Наверняка почти каждый водитель слышал историю о том, что один знакомый как-то позавтракал кефиром и булочкой с маком и загремел в полицию за езду в пьяном виде, сообщает Zakon.kz.

Как уверяет казахстанский нутрициолог Ксандра Силантье, это отнюдь не выдумка, и вероятность получить промилле после выпитого шубата или съеденной конфеты действительно есть.



Нутрициолог подчеркивает: положительный результат проверки на алкоголь могут дать даже съеденные перед выездом апельсины.

"Тем, кто постоянно за рулем, стоит избегать всего, что может забродить. К этому разряду относятся все кисломолочные продукты, в том числе йогурт, кумыс. Также перед выездом лучше не употреблять дрожжевой квас и постоявшие некоторое время соки", – советует Силантье.

Фото: из лично архива Ксандра Силантье









Кисломолочными продуктами и квасом дело не ограничивается. Подставить водителя, оказывается, могут также ментоловые леденцы, перезревшие бананы, освежители для полости рта, черный хлеб и кофе.

"С кофе здесь такой фокус. Большинство продаваемых сейчас товаров – это так называемый сублимированный кофе. Он почти не дает такого эффекта. А вот если говорить про натуральный зерновой кофе, то после его употребления, действительно, может быть в анализе превышение кофеина", – говорит специалист.

Показать промилле может и выкуренная перед проверкой на алкогольное опьянение сигарета. Такой же эффект даст и любое кондитерское изделие, содержащее спирт. Но это еще полбеды. Некоторые специалисты уверяют, что любая выпечка с маком может сделать вас не просто алкоголиком, но еще и наркоманом.

"Если перед поездкой вы съели "ромовую бабу", до 0,4 промилле вам обеспечены. Что касается мака, то здесь больше вреда не столько от него, как от самой булки. Сейчас везде добавляют термофильные дрожжи. Они даже при 1000 градусов не теряют своих бродильных свойств. И, попав к вам в желудок, они продолжают этот процесс", – подчеркивает нутрициолог.

Конечно, от одной булки и стакана кефира большого "выхлопа" не будет. И все же, дабы гарантировано избежать проблем с законом, лучше не выезжать сразу после еды, а подождать пару часов.

"Вот примерный рацион, чтобы у вас обнаружились злосчастные промилле. Вы съели с утра дрожжевую булку, запили ее кефиром или соком. Добавили в обед туда же салат из ферментированной моркови, чашку крепкого кофе в течение дня. Вечером черный хлеб с колбасой и, допустим, йогурт. Казалось бы, ничего такого, но при проверке возможен неприятный сюрприз", – говорит Ксандра Силантье.

Если вы действительно не принимали никаких спиртных напитков и чисты перед законом, но алкотестер показал наличие промилле, потребуйте проведения анализа на присутствие в крови алкоголя через 20 минут после получения предыдущих результатов. А еще запомните список продуктов, которые не следует употреблять перед поездкой:

квас дрожжевой – способен выдать до 0,6 промилле;

безалкогольное пиво – до 0,4 промилле;

конфеты с алкогольной начинкой и спиртосодержащие лекарства – 0,1 промилле;

ментоловые леденцы – до 0,4 промилле;

прокисшие соки, кисломолочные продукты и все, что подвержено брожению – 0,3 промилле;

апельсины – 0,2 промилле;

черный хлеб, перезревшие бананы – 0,1 промилле;

спиртосодержащие кондитерские изделия – до 0,4 промилле;

ягоды – до 0,2 промилле;

При этом отметим, что согласно законодательству Казахстана, у нас в стране теперь нет допустимых значений промилле, как было ранее. И хотя итоговое заключение о состоянии водителя делается на основании комплексного обследования с применением специальных приборов и средств, время, проведенное в полиции и медучреждении, вряд ли улучшит вам настроение. Поэтому нутрициолог рекомендует быть осмотрительными в выборе пищи, если предстоит поездка за рулем.

Наталья Овчинникова, АПН