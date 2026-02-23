Выпившего много кумыса главу палаты ЧСИ арестовали и лишили прав

Главу палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ) Павлодарской области поймали пьяным за рулем, сообщает Zakon.kz.

Даурена Исабекова остановили за рулем Hyundai Santa FE 21 февраля около 5:00 в состоянии алкогольного опьянения. Глава палаты ЧСИ признал вину и пояснил, что выпил много кумыса.



В итоге его лишили водительских прав и свободы на 15 суток.

"Признать виновным по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет", – приводит irbistv.kz текст постановления суда по административным правонарушениям Павлодара.

В прокуратуре Алматы ранее предупреждали, что употребление кумыса водителями – распространенное заблуждение, которое может обернуться лишением водительских прав и иными правовыми последствиями.