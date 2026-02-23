#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Выпившего много кумыса главу палаты ЧСИ арестовали и лишили прав

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
Главу палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ) Павлодарской области поймали пьяным за рулем, сообщает Zakon.kz.

Даурена Исабекова остановили за рулем Hyundai Santa FE 21 февраля около 5:00 в состоянии алкогольного опьянения. Глава палаты ЧСИ признал вину и пояснил, что выпил много кумыса.

В итоге его лишили водительских прав и свободы на 15 суток.

"Признать виновным по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет", – приводит irbistv.kz текст постановления суда по административным правонарушениям Павлодара.

В прокуратуре Алматы ранее предупреждали, что употребление кумыса водителями – распространенное заблуждение, которое может обернуться лишением водительских прав и иными правовыми последствиями.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
