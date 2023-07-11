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ЦИК Узбекистана утвердил итоги выборов президента

выборы президента Узбекистана Фото: пресс-служба ЦИК Узбекистана
На заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана рассмотрели результаты досрочных выборов президента, сообщает Zakon.kz.

На выборах проголосовали 15,6 млн граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80%. На заседании ЦИК составили протокол по итогам выборов, а также приняли постановление об утверждении итогов.

В частности, члены ЦИК страны приняли постановление об избрании Шавката Мирзиёева на должность президента. Он набрал 87,05% голосов избирателей.

4,43% получила Робахон Махмудова, 4,02% – Улугбек Иноятов и 3,74% – Абдушукур Хамзаев.

На заседании ЦИК рассмотрели вопрос по обращениям, поступившим в комиссию в период подготовки и проведения досрочных выборов президента.

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