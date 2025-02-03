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Мир

Сколько голосов набрал Лукашенко: ЦИК Беларуси утвердил итоги выборов президента

Сколько голосов набрал Лукашенко: ЦИК Беларуси утвердил итоги выборов президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 15:36 Фото: president.gov.by
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси сегодня, 3 февраля 2025 года, подвела итоги выборов президента республики, сообщает Zakon.kz.

Из Telegram-канала следует, что ЦИК Беларуси утвердила итоги выборов.

"Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82%, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Фото: Telegram/cikbelarus

В Беларуси выборы президента прошли 26 января 2025 года. Позднее ЦИК признала их состоявшимися, так как к 12:00 по местному времени явка избирателей составила 56,64%. Подавляющее большинство граждан проголосовало за действующего президента Александра Лукашенко. Его с победой 27 января поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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