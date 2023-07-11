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Гроза, град и сильная жара: какая погода ожидает казахстанцев 12 июля

Какая погода ожидает казахстанцев 12 июля Фото: pixabay
12 июля на большей части Казахстана осадков не будет, однако в некоторых регионах ожидается  дождь с грозами, град, шквал, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" рассказали, что 12 июля с отхождением антициклона на большей территории страны сохранится погода без осадков. Однако на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем град, шквал.

В целом по республике будет усиление ветра, на юге страны прогнозируют пыльную бурю.

По информации синоптиков, в крупных городах страны: Астане, Алматы и Шымкенте будет малооблачно и сильная жара. 

В Астане – ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +20+22°С, днем +37+39°С;

В Алматы – ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С;

В Шымкенте – ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24С, днем +37+39°С.

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