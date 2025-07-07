Шквал, грозы, град и сильная жара: погода в Казахстане 8 июля

Неустойчивая погода с грозами, градом и жарой ожидается 8 июля 2025 года на территории Казахстана. Об этом рассказали Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана, из которого следует:

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды. На севере, востоке, юго-востоке республики прогнозируются дожди с грозами, на востоке – сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", – отмечается в прогнозе гидрометцентра.

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, на востоке – шквал.

Вместе с тем в Мангистауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, а также на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

"В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.

Сильная жара будет наблюдаться днем в Атырауской и Алматинской областях. Столбики термометров покажут +35°C. На западе Туркестанской области во вторник будет +40°C, на востоке и севере области Жетысу +35+37°C.

Ранее сотрудники РГП "Казгидромет" рассказали, в каких областях объявлено штормовое предупреждение.